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Organ çetesi iddianamesi tamamlandı: 10 bin dolara alacakları böbreği 65 bin dolara satacaklardı
Organ çetesi iddianamesi tamamlandı: 10 bin dolara alacakları böbreği 65 bin dolara satacaklardı
Sputnik Türkiye
Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki organ ticaretine ilişkin soruşturma tamamlandı. İki Suriyeli'ye böbrekleri için 10 bin dolara ödeme yapılacağı, iki... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T16:12+0300
2024-09-05T16:12+0300
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adana
organ kaçakçılığı
organ ticareti
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlık turizmi için İsrail'den Türkiye'ye gelen yedi kişiden şüphelendi. Yapılan incelemelerde iki kişinin pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Soruşturmanın kapsamı genişletilirken, Adana Havalimanı güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, İsrailli gibi gösterilen iki kişinin Suriye uyruklu Zakarya Mohamad Z. (21) ile Abdurrahman S. (20) olduğunu belirledi. Polis, Suriye uyruklu 2 kişinin böbreklerini para karşılığı satmak için anlaştığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de Suriyelilerin İsrailli alıcılar Einat Abu M. (28) ile Samir Abu S.'nin (68) akrabaları gibi gösterilip, 2 sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.Etik Komisyonu'na katılacakları gün operasyon düzenlendiÇalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirilerek Türkiye ve İsrail arasındaki 'organ ticareti' ortaya çıkarıldı. Böbrek nakli için etik komisyonuna müracaatların, Adana'da faaliyet gösteren sağlık turizm acentesi yetkilisi Mehmet Akif U. (58), çalışan Fatma Ö. (50), tercüman Esra D. (51) ve Ahmed K. (31) tarafından yapıldığı belirlendi. Bu tespitler sonrası polis, şüphelilerin organ nakli için Adana İl Sağlık Müdürlüğü Etik Komisyonu'na katılacakları gün olan operasyon düzenlendi. 11 sanık hakkında 9'ar yıla kadar hapis cezası istendiOperasyonda yakalanan şüphelilerden tutuklanan Ahmed K., Fatma Ö., Mehmet Akif U., Abmad Abu M., Einat Abu M., Mahdi Abu S., Samir Abu S., Abdurrahman S. ve Zakarya Mohamad Z. ile tutuksuz şüpheliler Esra D. ve Mohamad Abu M. ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, 11 sanık hakkında 'organ ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan iddianame hazırlarken tüm sanıklara 9'ar yıla kadar hapis cezası istedi.Birbirlerini sosyal medya üzerinden buldularBöbreğini 10 bin dolara satan Suriyeli Abdurrahman S., iddianamede yer alan ifadesinde, arkadaşı Zakarya Mohamad Z. ile İstanbul'da bulunduğu sırada para için organ nakli yapabilecekleri düşüncesiyle sosyal medya üzerinden buldukları bir grupta Mahdi Abu S. ve Mohamad Abu M. ile irtibata geçtiklerini ve böbrek nakli için kişi başına 10 bin dolara anlaştıklarını kaydetti. 65 bin dolara anlaşmışlar Böbrek hastası kız kardeşi Einat Abu M. için Suriyelilerden böbrek satın alan Mohamad Abu M. de ifadesinde, kız kardeşine böbrek nakli için adını Ebu Mohamad olarak bildiği kişi ile iletişime geçtiğini belirterek, "Bu şahıs, bana bir grup böbrek hastasının yanımıza geleceğini söyledi. Bu şahıslar, Mahdi Abu S. ve Samir Abu S. idi. Bu şahıslar ile buluştuk. Ebu Mohamad, kardeşim Einat ile Samir'e para karşılığında böbreğini verecek iki kişi bulabileceğini söyleyip, bizden kişi başı 65 bin dolar talep etti. Ebu Mohamad'a peşinat olarak 15 bin dolar havale ettim. Tahliller için de 8 bin dolar ödedim" ifadelerini kullandı.İddianamede yer alan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmezken, Adana 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddianame kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/yorgun-mermiyle-hayatini-kaybetti-organlariyla-yedi-kisiye-can-oldu-1087012225.html
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adana, organ kaçakçılığı, organ ticareti, israilliler, suriyeliler
adana, organ kaçakçılığı, organ ticareti, israilliler, suriyeliler

Organ çetesi iddianamesi tamamlandı: 10 bin dolara alacakları böbreği 65 bin dolara satacaklardı

16:12 05.09.2024
Adana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki organ ticaretine ilişkin soruşturma tamamlandı. İki Suriyeli'ye böbrekleri için 10 bin dolara ödeme yapılacağı, iki İsrailli'den ise aynı böbrekler için 65 bin dolar istendiği ortaya çıktı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sağlık turizmi için İsrail'den Türkiye'ye gelen yedi kişiden şüphelendi. Yapılan incelemelerde iki kişinin pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Soruşturmanın kapsamı genişletilirken, Adana Havalimanı güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, İsrailli gibi gösterilen iki kişinin Suriye uyruklu Zakarya Mohamad Z. (21) ile Abdurrahman S. (20) olduğunu belirledi.
Polis, Suriye uyruklu 2 kişinin böbreklerini para karşılığı satmak için anlaştığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de Suriyelilerin İsrailli alıcılar Einat Abu M. (28) ile Samir Abu S.'nin (68) akrabaları gibi gösterilip, 2 sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.

Etik Komisyonu'na katılacakları gün operasyon düzenlendi

Çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirilerek Türkiye ve İsrail arasındaki 'organ ticareti' ortaya çıkarıldı. Böbrek nakli için etik komisyonuna müracaatların, Adana'da faaliyet gösteren sağlık turizm acentesi yetkilisi Mehmet Akif U. (58), çalışan Fatma Ö. (50), tercüman Esra D. (51) ve Ahmed K. (31) tarafından yapıldığı belirlendi. Bu tespitler sonrası polis, şüphelilerin organ nakli için Adana İl Sağlık Müdürlüğü Etik Komisyonu'na katılacakları gün olan operasyon düzenlendi.

11 sanık hakkında 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi

Operasyonda yakalanan şüphelilerden tutuklanan Ahmed K., Fatma Ö., Mehmet Akif U., Abmad Abu M., Einat Abu M., Mahdi Abu S., Samir Abu S., Abdurrahman S. ve Zakarya Mohamad Z. ile tutuksuz şüpheliler Esra D. ve Mohamad Abu M. ile ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, 11 sanık hakkında 'organ ticareti yapmak veya aracılık etmek' suçundan iddianame hazırlarken tüm sanıklara 9'ar yıla kadar hapis cezası istedi.

Birbirlerini sosyal medya üzerinden buldular

Böbreğini 10 bin dolara satan Suriyeli Abdurrahman S., iddianamede yer alan ifadesinde, arkadaşı Zakarya Mohamad Z. ile İstanbul'da bulunduğu sırada para için organ nakli yapabilecekleri düşüncesiyle sosyal medya üzerinden buldukları bir grupta Mahdi Abu S. ve Mohamad Abu M. ile irtibata geçtiklerini ve böbrek nakli için kişi başına 10 bin dolara anlaştıklarını kaydetti.

65 bin dolara anlaşmışlar

Böbrek hastası kız kardeşi Einat Abu M. için Suriyelilerden böbrek satın alan Mohamad Abu M. de ifadesinde, kız kardeşine böbrek nakli için adını Ebu Mohamad olarak bildiği kişi ile iletişime geçtiğini belirterek, "Bu şahıs, bana bir grup böbrek hastasının yanımıza geleceğini söyledi. Bu şahıslar, Mahdi Abu S. ve Samir Abu S. idi. Bu şahıslar ile buluştuk. Ebu Mohamad, kardeşim Einat ile Samir'e para karşılığında böbreğini verecek iki kişi bulabileceğini söyleyip, bizden kişi başı 65 bin dolar talep etti. Ebu Mohamad'a peşinat olarak 15 bin dolar havale ettim. Tahliller için de 8 bin dolar ödedim" ifadelerini kullandı.
İddianamede yer alan sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmezken, Adana 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddianame kabul edildi.
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