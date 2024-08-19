https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/yorgun-mermiyle-hayatini-kaybetti-organlariyla-yedi-kisiye-can-oldu-1087012225.html

'Yorgun mermi'yle hayatını kaybetti, organlarıyla yedi kişiye can oldu

'Yorgun mermi'yle hayatını kaybetti, organlarıyla yedi kişiye can oldu

Sputnik Türkiye

Bursa'da başına isabet eden 'yorgun mermi' nedeniyle hayatını kaybeden Evren Adıgüzel'in organları yedi kişiye umut oldu. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T15:57+0300

2024-08-19T15:57+0300

2024-08-19T15:57+0300

türkiye

bursa

yorgun mermi

organ bağışı

organ nakli

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Bursa’da 14 Ağustos’ta gerçekleşen olayda kahvehanede oturan Evren Adıgüzel, nereden geldiği belli olmayan bir yorgun merminin başına isabet etmesi ile yaralandı. Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Adıgüzel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesi organlarını bağışladıAdıgüzel'in ailesi hastane yetkililerinin bilgilendirmesi ile beyin ölümü gerçekleşen Evren Adıgüzel’in organlarını başka hastaların hayata tutunabilmesi için bağışlama kararı aldı.Çekirge Devlet Hastanesi’nde yapılan operasyonla bağışlanan akciğer Ankara’da, kalp kapağı ise İstanbul’da nakil bekleyen hastalar için gönderildi. Adıgüzel'in karaciğeri, böbrekleri ve korneaları ise Bursa’da nakil bekleyen hastalara nakledilecek.Yorgun mermi nedir?Yorgun mermi, tabanca ya da tüfek gibi ateşli silahlarla havaya atış yapılmasının ardından merminin ulaşabildiği en yüksek konumdan aşağı düşmesine denir.Havaya dik şekilde yapılan atıştan belli bir süre sonra mermi maksimum yüksekliğe ulaşır. Bu aşamadan sonra mermi serbest düşüşe geçer. Serbest düşme esnasında mermi sürekli hızlanır. Serbest düşmeye geçen mermi, yorgun mermi olarak isimlendirilir.Dikey şekilde havaya atılan mermi 1500 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Merminin serbest düşmesi esnasında hızı 160 km hıza ulaşabilir. Bu nedenle yorgun mermi ölümcül olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/sanliurfada-4-yasindaki-cocuga-yorgun-mermi-isabet-etti--1086078316.html

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bursa, yorgun mermi, organ bağışı, organ nakli