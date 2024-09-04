https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/herson-valisi-saldo-poltavada-vurulan-enstitude-nato-uzmanlari-bulunuyordu-1087620773.html

Herson Valisi Saldo: Poltava’da vurulan enstitüde NATO uzmanları bulunuyordu

Herson Valisi Saldo: Poltava’da vurulan enstitüde NATO uzmanları bulunuyordu

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesinin Valisi Saldo, Rus ordusunun Ukrayna’nın Poltava kentinde füze saldırısı düzenlediği Askeri İletişim Enstitüsünde... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T09:57+0300

2024-09-04T09:57+0300

2024-09-04T10:00+0300

ukrayna krizi

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herson

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Herson Valisi Vladimir Saldo, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Şimdi NATO ülkelerinin yönetimindeki Ukrayna ordusu oraya paralı askerlerin gönderilmesini teşvik ediyor. Bölgeyi kontrol altında tutmak için de eğitim merkezlerine ihtiyaçları var. Orada NATO uzmanları var. Henüz yeni sokaklarda yakalanarak eğitim merkezlerine gönderilen Ukraynalıları eğitiyorlar” diye anlattı.Poltova’da bu türden bir merkezin yok edildiğini belirten Saldo, Rus ordusunun modern savaş eğitiminin verildiği bu türden üsleri, eğitim merkezlerini ve poligonları hedef aldığını vurguladı.3 Eylül sabahı Ukrayna medyası, Poltava'ya yönelik hava saldırısı sırasında iki güçlü patlama meydana geldiğini bildirmişti. Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeline radar ve elektronik harp alanlarında eğitim veren Poltava Askeri İletişim Enstitüsü'ne saldırı düzenlediğini belirtmişti. Ukrayna ordusu, saldırıda onlarca askerin öldüğünü itiraf etmişti.‘Ukrayna’da MiG-29 ve İHA’ların bulunduğu hava üssü vuruldu’Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Rusya yanlısı yeraltı örgütünün koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki Krivoy Rog kenti yakınlarındaki Dolgintsevo hava üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi.Lebedev, “Hava üssünde çok sayıda jet motorlu İHA ve saldırı anında bir MiG-29 bulunuyordu. Genelde alarm sırasında uçaklar havalanıyor, ama bu sefer uçak sesi yoktu ama çok şiddetli patlama sesi vardı” ifadesini kullandı.Hava üssünde Ukraynalı pilotların yanı sıra yabancı uzmanların da bulunduğuna dikkat çeken koordinatör, ayrıca Lvov ve Sumı bölgelerindeki üslerinde vurulduğunu bildirdi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-ordusunun-kursk-nukleer-santralini-havaya-ucurmak-istedigi-ortaya-cikti-1087613257.html

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