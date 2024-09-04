Herson Valisi Saldo: Poltava’da vurulan enstitüde NATO uzmanları bulunuyordu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: ‘Bu veriler sadece yoksullaşma hızımızda düşüş olduğunu anlatıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cemaat yurduna gönderilen afetzede çocukların akıbeti ne oldu?
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
19 ay geçti, eğitimde sorunlar aynı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nda neler olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Türkiye, BRICS çatısındaki Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik başvurusu yaparsa şaşırmam'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
17:41
1 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
17:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Osimhen’in Galatasaray’a gelişi rekor kırdı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
18:30
1 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Ukrayna, esir takaslarını engelliyor
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
19:16
1 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
19:24
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
19:33
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
19:40
3 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Pasifik ülkesinden Telegram’a soruşturma
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan altı İsrail askerinin infazına yönelik açıklama geldi
20:28
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
20:39
3 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ülkelere göre IQ
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Erken seçim tartışmasında kartlar açıldı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:24
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/herson-valisi-saldo-poltavada-vurulan-enstitude-nato-uzmanlari-bulunuyordu-1087620773.html
Herson Valisi Saldo: Poltava’da vurulan enstitüde NATO uzmanları bulunuyordu
Herson Valisi Saldo: Poltava’da vurulan enstitüde NATO uzmanları bulunuyordu
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesinin Valisi Saldo, Rus ordusunun Ukrayna’nın Poltava kentinde füze saldırısı düzenlediği Askeri İletişim Enstitüsünde... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T09:57+0300
2024-09-04T10:00+0300
ukrayna krizi
rusya
herson
vladimir saldo
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
poltava
askeri üs
paralı asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/08/1081528118_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_8e91a065b9e03abfa38ed426a3efe076.jpg
Herson Valisi Vladimir Saldo, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Şimdi NATO ülkelerinin yönetimindeki Ukrayna ordusu oraya paralı askerlerin gönderilmesini teşvik ediyor. Bölgeyi kontrol altında tutmak için de eğitim merkezlerine ihtiyaçları var. Orada NATO uzmanları var. Henüz yeni sokaklarda yakalanarak eğitim merkezlerine gönderilen Ukraynalıları eğitiyorlar” diye anlattı.Poltova’da bu türden bir merkezin yok edildiğini belirten Saldo, Rus ordusunun modern savaş eğitiminin verildiği bu türden üsleri, eğitim merkezlerini ve poligonları hedef aldığını vurguladı.3 Eylül sabahı Ukrayna medyası, Poltava'ya yönelik hava saldırısı sırasında iki güçlü patlama meydana geldiğini bildirmişti. Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeline radar ve elektronik harp alanlarında eğitim veren Poltava Askeri İletişim Enstitüsü'ne saldırı düzenlediğini belirtmişti. Ukrayna ordusu, saldırıda onlarca askerin öldüğünü itiraf etmişti.‘Ukrayna’da MiG-29 ve İHA’ların bulunduğu hava üssü vuruldu’Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Rusya yanlısı yeraltı örgütünün koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki Krivoy Rog kenti yakınlarındaki Dolgintsevo hava üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi.Lebedev, “Hava üssünde çok sayıda jet motorlu İHA ve saldırı anında bir MiG-29 bulunuyordu. Genelde alarm sırasında uçaklar havalanıyor, ama bu sefer uçak sesi yoktu ama çok şiddetli patlama sesi vardı” ifadesini kullandı.Hava üssünde Ukraynalı pilotların yanı sıra yabancı uzmanların da bulunduğuna dikkat çeken koordinatör, ayrıca Lvov ve Sumı bölgelerindeki üslerinde vurulduğunu bildirdi.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-ordusunun-kursk-nukleer-santralini-havaya-ucurmak-istedigi-ortaya-cikti-1087613257.html
rusya
herson
ukrayna
poltava
dnepropetrovsk
lvov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/08/1081528118_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5be141bb96656d376f7d7ee3a46b1634.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, herson, vladimir saldo, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, poltava, askeri üs, paralı asker, uzman, nato, vladimir rogov, sergey lebedev, dnepropetrovsk, lvov, dmitriy peskov
rusya, herson, vladimir saldo, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, poltava, askeri üs, paralı asker, uzman, nato, vladimir rogov, sergey lebedev, dnepropetrovsk, lvov, dmitriy peskov

Herson Valisi Saldo: Poltava’da vurulan enstitüde NATO uzmanları bulunuyordu

09:57 04.09.2024 (güncellendi: 10:00 04.09.2024)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson Bölgesinin Valisi Saldo, Rus ordusunun Ukrayna’nın Poltava kentinde füze saldırısı düzenlediği Askeri İletişim Enstitüsünde yabancı askeri uzmanların eğitim verdiğini belirtti.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Şimdi NATO ülkelerinin yönetimindeki Ukrayna ordusu oraya paralı askerlerin gönderilmesini teşvik ediyor. Bölgeyi kontrol altında tutmak için de eğitim merkezlerine ihtiyaçları var. Orada NATO uzmanları var. Henüz yeni sokaklarda yakalanarak eğitim merkezlerine gönderilen Ukraynalıları eğitiyorlar” diye anlattı.
Poltova’da bu türden bir merkezin yok edildiğini belirten Saldo, Rus ordusunun modern savaş eğitiminin verildiği bu türden üsleri, eğitim merkezlerini ve poligonları hedef aldığını vurguladı.
3 Eylül sabahı Ukrayna medyası, Poltava'ya yönelik hava saldırısı sırasında iki güçlü patlama meydana geldiğini bildirmişti. Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeline radar ve elektronik harp alanlarında eğitim veren Poltava Askeri İletişim Enstitüsü'ne saldırı düzenlediğini belirtmişti. Ukrayna ordusu, saldırıda onlarca askerin öldüğünü itiraf etmişti.

‘Ukrayna’da MiG-29 ve İHA’ların bulunduğu hava üssü vuruldu’

Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Rusya yanlısı yeraltı örgütünün koordinatörü Sergey Lebedev, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki Krivoy Rog kenti yakınlarındaki Dolgintsevo hava üssüne saldırı düzenlediğini bildirdi.
Lebedev, “Hava üssünde çok sayıda jet motorlu İHA ve saldırı anında bir MiG-29 bulunuyordu. Genelde alarm sırasında uçaklar havalanıyor, ama bu sefer uçak sesi yoktu ama çok şiddetli patlama sesi vardı” ifadesini kullandı.
Hava üssünde Ukraynalı pilotların yanı sıra yabancı uzmanların da bulunduğuna dikkat çeken koordinatör, ayrıca Lvov ve Sumı bölgelerindeki üslerinde vurulduğunu bildirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivil hedeflere yönelik saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu düzenli olarak askeri personel, teçhizat ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu alanların yanı sıra Ukrayna altyapısına (enerji, savunma sanayii, askeri komuta ve iletişim tesisleri) saldırılar gerçekleştiriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.
Kursk Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
Ukrayna krizi
Ukraynalı esir anlattı: Sırskiy, Kursk NGS'yi patlatma emrini verdi
06:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала