https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/munihte-eli-silahli-bir-kisi-polis-tarafindan-vuruldu-1087677792.html
Münih'te eli silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu
Münih'te eli silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Münih kentinde silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu. Şüphelinin İsrail Konsolosluğu yakınlarında vurulduğu açıklandı. Polis bölgede operasyon... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T12:37+0300
2024-09-05T12:37+0300
2024-09-05T13:01+0300
dünya
almanya
münih
silahlı saldırgan
israil
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Münih polisi tarfından yapılan açıklamada "Polis, elinde silah taşıyan bir kişiyi tespit etti. Acil hizmet ekipleri silahlarını kullandı ve kişi vurularak yaralandı" ifadelerine yer verdi. Şüphelinin Karolinen Meydanı'ndaki 'Nazi belgeleme merkezi' ve İsrail Konsolosluğu'na yakın bir yerde vurulduğunu ifade ederek bölgeyi kordon altına aldı. Yerel basın şüphelinin öldüğünü duyursa da polis son yaptığı açıklamada "Şüphelinin kullandığı silah eski bir uzun silah. Açılan ateş sonucu şüpheli ağır yaralandı. Hala başka şüpheli ya da yaralı olduğuna dair bir kanıt yok" denildi.Münih polisi, halktan olaya dair herhangi bir video veya görsel paylaşımı yapılmamasını tavsiye etti. Operasyonun sürdüğünü vurgulayan yetkililer, bu sebeple bazı metro, tramvay ve otobüs hatlarının kısıtlandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/mevduat-faizinde-yeni-oranlar-belli-oldu-1-milyon-liranin-aylik-getirisi-ne-kadar-1087676023.html
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almanya, münih, silahlı saldırgan, israil
almanya, münih, silahlı saldırgan, israil
Münih'te eli silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu
12:37 05.09.2024 (güncellendi: 13:01 05.09.2024)
Almanya'nın Münih kentinde silahlı bir kişi polis tarafından vuruldu. Şüphelinin İsrail Konsolosluğu yakınlarında vurulduğu açıklandı. Polis bölgede operasyon yürüttüğünü ve metro hizmetlerinin kısıtlandığını açıkladı.
Münih polisi tarfından yapılan açıklamada "Polis, elinde silah taşıyan bir kişiyi tespit etti. Acil hizmet ekipleri silahlarını kullandı ve kişi vurularak yaralandı" ifadelerine yer verdi. Şüphelinin Karolinen Meydanı'ndaki 'Nazi belgeleme merkezi' ve İsrail Konsolosluğu'na yakın bir yerde vurulduğunu ifade ederek bölgeyi kordon altına aldı.
Yerel basın şüphelinin öldüğünü duyursa da polis son yaptığı açıklamada "Şüphelinin kullandığı silah eski bir uzun silah. Açılan ateş sonucu şüpheli ağır yaralandı. Hala başka şüpheli ya da yaralı olduğuna dair bir kanıt yok" denildi.
Münih polisi, halktan olaya dair herhangi bir video veya görsel paylaşımı yapılmamasını tavsiye etti. Operasyonun sürdüğünü vurgulayan yetkililer, bu sebeple bazı metro, tramvay ve otobüs hatlarının kısıtlandığını duyurdu.