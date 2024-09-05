https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/mourinhodan-kendisine-cicek-satmak-isteyen-cocuga-param-yok-1087670213.html
Mourinho'dan kendisine çiçek satmak isteyen çocuğa: 'Param yok'
Mourinho'dan kendisine çiçek satmak isteyen çocuğa: 'Param yok'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine girdi. Birbirinden ünlü konukların katıldığı düğünün çıkışında Fenerbahçe Teknik... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T09:31+0300
2024-09-05T09:31+0300
2024-09-05T09:31+0300
yaşam
jose mourinho
çocuk
çiçek
acun ılıcalı
para
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Acun Ilıcalı'nın düğününe katıldı. Düğün çıkışı görüntülenen Mourinho'nun kendisinden para isteyen bir çocukla yaptığı konuşma dikkat çekti.'Param yok'Mourinho düğün çıkışında arabasına doğru giderken yanına çiçek satmaya çalışan bir çocuk yaklaştı. Çocuğa eğilerek onu dinleyen Mourinho, çocuğun para istemesi sonrası "Param yok" cevabını verdi.Daha sonra arabasına binen Jose Mourinho alandan uzaklaştı. Kendine has üslubu ile verdiği demeçlerle her zaman gündem olmayı başaran Jose Mourinho'nun çocukla girdiği bu diyalog da sosyal medyada çok konuşuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/is-insani-acun-ilicali-ile-ayca-cagla-altunkaya-evlendi-1087660229.html
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jose mourinho, çocuk, çiçek, acun ılıcalı, para
jose mourinho, çocuk, çiçek, acun ılıcalı, para
Mourinho'dan kendisine çiçek satmak isteyen çocuğa: 'Param yok'
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine girdi. Birbirinden ünlü konukların katıldığı düğünün çıkışında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile kendisine çiçek satmaya çalışan bir çocuk arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Acun Ilıcalı'nın düğününe katıldı. Düğün çıkışı görüntülenen Mourinho'nun kendisinden para isteyen bir çocukla yaptığı konuşma dikkat çekti.
Mourinho düğün çıkışında arabasına doğru giderken yanına çiçek satmaya çalışan bir çocuk yaklaştı. Çocuğa eğilerek onu dinleyen Mourinho, çocuğun para istemesi sonrası "Param yok" cevabını verdi.
Daha sonra arabasına binen Jose Mourinho alandan uzaklaştı. Kendine has üslubu ile verdiği demeçlerle her zaman gündem olmayı başaran Jose Mourinho'nun çocukla girdiği bu diyalog da sosyal medyada çok konuşuldu.