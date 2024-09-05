https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/mourinhodan-kendisine-cicek-satmak-isteyen-cocuga-param-yok-1087670213.html

Mourinho'dan kendisine çiçek satmak isteyen çocuğa: 'Param yok'

Mourinho'dan kendisine çiçek satmak isteyen çocuğa: 'Param yok'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine girdi. Birbirinden ünlü konukların katıldığı düğünün çıkışında Fenerbahçe Teknik... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T09:31+0300

2024-09-05T09:31+0300

2024-09-05T09:31+0300

yaşam

jose mourinho

çocuk

çiçek

acun ılıcalı

para

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Acun Ilıcalı'nın düğününe katıldı. Düğün çıkışı görüntülenen Mourinho'nun kendisinden para isteyen bir çocukla yaptığı konuşma dikkat çekti.'Param yok'Mourinho düğün çıkışında arabasına doğru giderken yanına çiçek satmaya çalışan bir çocuk yaklaştı. Çocuğa eğilerek onu dinleyen Mourinho, çocuğun para istemesi sonrası "Param yok" cevabını verdi.Daha sonra arabasına binen Jose Mourinho alandan uzaklaştı. Kendine has üslubu ile verdiği demeçlerle her zaman gündem olmayı başaran Jose Mourinho'nun çocukla girdiği bu diyalog da sosyal medyada çok konuşuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/is-insani-acun-ilicali-ile-ayca-cagla-altunkaya-evlendi-1087660229.html

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jose mourinho, çocuk, çiçek, acun ılıcalı, para