https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/fransada-2-aydir-basbakan-atanmadi-macronun-azledilmesi-icin-imza-toplandi-1087606239.html
Fransa'da 2 aydır Başbakan atanmadı: Macron'un azledilmesi için imza toplandı
Fransa'da 2 aydır Başbakan atanmadı: Macron'un azledilmesi için imza toplandı
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) uğradığı yenilgi sonrası erken genel seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans üçünçü olurken mecliste... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T21:14+0300
2024-09-03T21:14+0300
2024-09-03T21:18+0300
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Fransa'da genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için çevrimiçi olarak 186 binden fazla imza toplandı.Fransa'da genel seçimlerin ikinci turunda Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı en çok oyu alarak seçimi kazanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rönesans Partisi ise seçimde üçüncü olurken mecliste mutlak çoğunluğu hiç bir parti elde edememişti.Macron'un azledilmesi için imza kampanyasıGenel seçimlerin üzerinden 2 ay geçtiğini belirten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Başkan Yardımcısı Clemence Guette sosyal medya hesabından Fransa'da Başbakan atanamamasını eleştirdi. Macron'un azledilmesini talep eden dilekçe için 200 bine yakın imza topladıklarını açıkladı.'Otoriter gidişatın eşi benzeri yok' 186 binden fazla imza toplanan dilekçede Fransa'da seçimlerin üzerinden geçen 2 ayda henüz bir başbakan atamamış olması eleştirildi. Dilekçede 'parlamenter rejimler ve temsili demokrasi sisteminde bu otoriter gidişatın eşi benzerinin olmadığı' açıklandı.
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fransa, fransa ulusal meclisi, emmanuel macron, siyaset, azledilme, imza, imza kampanyası, e-imza, elektronik imza, seçim, erken seçim, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları
Fransa'da 2 aydır Başbakan atanmadı: Macron'un azledilmesi için imza toplandı
21:14 03.09.2024 (güncellendi: 21:18 03.09.2024)
Avrupa Parlamentosu'nda (AP) uğradığı yenilgi sonrası erken genel seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans üçünçü olurken mecliste hiç bir parti çoğunluk elde edememişti. Seçim sonrası geçen 2 ayda Başbakan atanamaması nedeniyle Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Macron'un azledilmesi için 186 binden fazla imza topladı.
Fransa'da genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için çevrimiçi olarak 186 binden fazla imza toplandı.
Fransa'da genel seçimlerin ikinci turunda Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı en çok oyu alarak seçimi kazanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rönesans Partisi ise seçimde üçüncü olurken mecliste mutlak çoğunluğu hiç bir parti elde edememişti.
Macron'un azledilmesi için imza kampanyası
Genel seçimlerin üzerinden 2 ay geçtiğini belirten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Başkan Yardımcısı Clemence Guette sosyal medya hesabından Fransa'da Başbakan atanamamasını eleştirdi. Macron'un azledilmesini talep eden dilekçe için 200 bine yakın imza topladıklarını açıkladı.
'Otoriter gidişatın eşi benzeri yok'
186 binden fazla imza toplanan dilekçede Fransa'da seçimlerin üzerinden geçen 2 ayda henüz bir başbakan atamamış olması eleştirildi. Dilekçede 'parlamenter rejimler ve temsili demokrasi sisteminde bu otoriter gidişatın eşi benzerinin olmadığı' açıklandı.