https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/su-tabancalari-ile-turistleri-kovmaya-calismislardi-barcelona-belediyesinden-aciklama--1085666009.html

Su tabancaları ile turistleri kovmaya çalışmışlardı: Barcelona Belediyesi'nden açıklama

Su tabancaları ile turistleri kovmaya çalışmışlardı: Barcelona Belediyesi'nden açıklama

Sputnik Türkiye

Konut ve ekonomi gibi sorunları yarattığı gerekçesiyle turistlere su tabancasıyla saldıran kişiler hakkında Barcelona Belediyesi'nden açıklama geldi. 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T21:53+0300

2024-07-08T21:53+0300

2024-07-08T21:53+0300

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Barselona Belediyesi, 6 Temmuz’da düzenlenen turizm karşıtı gösterilerde bazı kişilerin turistlere su tabancasıyla su sıkmasını kınadı. Ekonomi, finans, ekonomik tanıtım ve turizmden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Jordi Valls, X hesabından yaptığı açıklamada, “Turizme karşı protesto, Barselona’yı ziyaret eden insanlara duyulan saygıyla uyumlu olmalıdır. Bu sorun, basit veya suçlayıcı çözümler istemeyen, karmaşık ve küresel bir tartışmadır.” ifadelerini kullandıGösterilerde yaklaşık 3 bin kişi katılırken, bazı vatandaşlar restoranda oturan turistlere su tabancasıyla su sıktı. Bu görüntüler İngiliz basınında geniş yer bulunca, Barselona Belediyesi eylemi kınama gereği duydu. Kentteki 100’den fazla sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla düzenlenen yürüyüşte, turistik daire kiralama ruhsatlarının ve otel izinlerinin sınırlandırılması talep edildi.2023 yılında 25 milyon turist geldi Barselona Turizm Gözlemevi’nin verilerine göre, kente 2023 yılında 25,9 milyon turist geldi ve bu turizmin kent ekonomisine direkt katkısı 12 milyar 750 milyon avro olarak belirtildi. Turizmin kontrolsüz büyümesi nedeniyle yerel halk, yaşam kalitesinin düştüğünü, konut sorunlarının büyüdüğünü ve geleneksel ticaretin yok olduğunu belirterek turizm sektörüne müdahale talebiyle gösteriler düzenledi.İspanya, 2023 yılında 85 milyon turist ağırlayarak dünyada ABD’den sonra en çok turist çeken ülke oldu. Bu yıl ise 90 milyon turist bekleniyor. Turizmin yoğun olduğu Kanarya Adaları ve Balear Adaları gibi bölgelerde de yerel halk benzer taleplerle gösteriler düzenlemeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/istanbul-mayis-ayinda-turizmde-tum-yillarin-rekorunu-kirdi-rusya-ilk-sirada-1085238268.html

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barcelona, ispanya, turist, yabancı turist