https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kovalamacanin-ardindan-polise-yakalanan-supheli-kendinizi-de-yordunuz-birakin-gitsem-olmaz-mi-1087663235.html
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şüpheli: 'Kendinizi de yordunuz, bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim'
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şüpheli: 'Kendinizi de yordunuz, bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim'
Sputnik Türkiye
Aksaray'da ekipler tarafından durdurulan araçtan inince koşarak kaçmaya başlayan kişi, yakalanınca üstündeki yasaklı maddeyi kaçarken attığnı söyleyerek polis... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T02:51+0300
2024-09-05T02:51+0300
2024-09-05T02:51+0300
türkiye
aksaray
polis
kontrol
abluka
kaçak
yasaklı madde
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Aksaray’da gerçekleştirilen kontroller sırasında ekiplerin durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmaları sonucu aşağı indirdikleri yolcu konumundaki kişi, kimlik kontrolüne tabi tutulacağı sırada aniden koşarak kaçmaya başladı. Kaçmaya başlayan şüphelinin ardından diğer ekiplere haber verilmesiyle bölge abluka altına alınarak kaçan kişi kısa sürede yakalandı. Kaçmaya çalışan kişinin üzerinde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheli ise yasaklı maddeyi kaçarken attığını söyledi.Şüphelinin ifadesi doğrultusunda bölge sokak sokak aranırken, kaçmaya yeltenen kişi de polis ekipleriyle birlikte aramalara katıldı. Polis memurunun şüpheliye yönelttiği “Neden bu kadar ekibi peşine takıyorsun, neden uğraştırıyorsun” sorusuna şüpheli, “Abi bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana vallahi. Attım diyorum ya abi” cevabını verdi.Aramaların uzun sürmesiyle birlikte şüpheli, “Kendinizi de yordunuz, ne yapacaksınız? Bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim. Dilim damağım kurudu, vallahi konuşacak halim yok. Hatırlayacak bir kafam olsa emin ol söyleyeceğim de” diyerek gitmek istedi. Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.
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aksaray, polis, kontrol, abluka, kaçak, yasaklı madde
aksaray, polis, kontrol, abluka, kaçak, yasaklı madde
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şüpheli: 'Kendinizi de yordunuz, bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim'
Aksaray'da ekipler tarafından durdurulan araçtan inince koşarak kaçmaya başlayan kişi, yakalanınca üstündeki yasaklı maddeyi kaçarken attığnı söyleyerek polis ekipleriyle birlikte aradı. Aramaların uzun sürmesi üzerine şüpheli gitmek istedi.
Aksaray’da gerçekleştirilen kontroller sırasında ekiplerin durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmaları sonucu aşağı indirdikleri yolcu konumundaki kişi, kimlik kontrolüne tabi tutulacağı sırada aniden koşarak kaçmaya başladı.
Kaçmaya başlayan şüphelinin ardından diğer ekiplere haber verilmesiyle bölge abluka altına alınarak kaçan kişi kısa sürede yakalandı. Kaçmaya çalışan kişinin üzerinde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Şüpheli ise yasaklı maddeyi kaçarken attığını söyledi.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda bölge sokak sokak aranırken, kaçmaya yeltenen kişi de polis ekipleriyle birlikte aramalara katıldı.
Polis memurunun şüpheliye yönelttiği “Neden bu kadar ekibi peşine takıyorsun, neden uğraştırıyorsun” sorusuna şüpheli, “Abi bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana vallahi. Attım diyorum ya abi” cevabını verdi.
Aramaların uzun sürmesiyle birlikte şüpheli, “Kendinizi de yordunuz, ne yapacaksınız? Bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim. Dilim damağım kurudu, vallahi konuşacak halim yok. Hatırlayacak bir kafam olsa emin ol söyleyeceğim de” diyerek gitmek istedi.
Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.