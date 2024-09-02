https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/izmirde-dehset-sacti-uyusturucu-parasi-icin-iki-kisiyi-oldurdu-bir-kisiyi-agir-yaraladi-1087542217.html

İzmir'de dehşet saçtı: Uyuşturucu parası için iki kişiyi öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı

İzmir'de dehşet saçtı: Uyuşturucu parası için iki kişiyi öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı

Sputnik Türkiye

İzmir'de dün gece yaşanan olaylarda uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen bir kişi, taksi şoförünü ve ATM'den para çeken bir kişiyi öldürdü. Soymak istediği... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T14:49+0300

2024-09-02T14:49+0300

2024-09-02T14:49+0300

türkiye

izmir

uyuşturucu

uyuşturucu bağımlılığı

cinayet

gasp

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İzmir'deki olay iddialara göre şöyle gelişti; Torbalı'ya bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde, bir süre önce beraber cezaevinde kaldığı Arif Karabacak'ın kullandığı 35 AP 582 plakalı taksiye binen Bülent Şengün (37), Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Bülent Şengün, üç çocuk babası taksici Karabacak'ı bir tarlada gasp ettikten sonra tabancayla ensesinden vurdu. Şengün daha sonra takside bulunan paraları alarak kaçtı. Marketi soymaya çalıştı, engel olmaya çalışan genç kızı vurduYola çıkan Bülent Şengün, bu sefer sürücüsü öğrenilemeyen 35 AP 6716 plakalı bir hafif ticari aracı gasp ederek bu araçla Fevzi Çakmak Mahallesi'ne gitti, bir markete girdi. Marketi de soymaya çalışan Şengün, kendisine direnen market çalışanı 16 yaşındaki İlayda Algar'ı tabancayla vurarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Marketteki olayın ardından Şengün, bir ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasp ederek tabancayla öldürdü. Uyuşturucu almak için yaptığını söylediDaha sonra Gümüldür istikametine doğru araçla kaçtığı öğrenilen Bülent Şengün, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bülent Şengün'ün üzerinde arama yapılan aramada, 13 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin olayları gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.Adliyeye sevk edildiÇeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirlenen zanlının ifadesinde, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve uyuşturucu almak için cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240725/bingolde-madde-bagimlisi-saldirisi-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-4e-yukseldi-1086193448.html

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izmir, uyuşturucu, uyuşturucu bağımlılığı, cinayet, gasp