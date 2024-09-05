https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kara-para-aklama-davasinda-savci-engin-polat-ve-diger-saniklarin-tutukluluklarinin-devamini-istedi-1087692417.html

Kara para aklama davasında savcı, Engin Polat ve diğer sanıkların tutukluluklarının devamını istedi

Kara para aklama davasında savcı, Engin Polat ve diğer sanıkların tutukluluklarının devamını istedi

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da yargılandığı davada ikinci günde savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T16:59+0300

2024-09-05T16:59+0300

2024-09-05T16:59+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

kara para aklama

dava

tutuklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087692097_11:0:987:549_1920x0_80_0_0_0caf2383500be1d113fcf5434602425b.jpg

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık davanın ikinci gününde tekrar hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Gün, tutuksuz sanık Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Can Doğu ve diğer tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ise SEGBIS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşmada 4’ü tutuklu 28 şüphelinin savunması alındı. Ardından müdafi avukatlarının esasa ilişkin savunmalarına yer verildi.Dosyada somut bir delil söz konusu değildirEsasa ilişkin savunma yapan Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, “Bir aile yerle yeksan edilmiştir. Banka hesapları blokelenmiş, insanlar hayatını idame ettiremez hale getirilmiştir. Dosyada somut bir delil söz konusu değildir. Müvekkilim Engin Polat’ın tahliyesini istiyorum. Mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum” dedi. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin beraatını istedi.Mal varlıklarına konulan tedbir ve tutukluluklarının devamı talep edildiSavcılık, sanıkların mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması taleplerinin reddini karar verilmesini talep etti. Sadece emekli maaşlarında kısıt bulunan sanıkların emekli maaşlarında bulunan kısıtın kaldırılmasını istedi.Tutukluluk hallerinin devamını talep ettiYurt dışına çıkmamak ve imza atma şartı şeklinde adli kontrol kararı bulunan sanıkların lehlerine bulunan delillerin olduğu belirtilerek imza atma şartının kaldırılmasını istedi. Yurt dışına çıkış kararının devamını talep etti. Tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün lehine tahliyeyi gerektirecek şekilde henüz bir değişikliğin bulunmaması, tutuklama kararındaki gerekçelerin halen mevcudiyetini koruyor olması, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklu sanıkların kaçma şüphelisinin bulunması nazara alınarak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkemenin yarın ara kararını açıklaması bekleniyor.'Dualarınızı esirgemeyin’Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklama yapmayan Dilan Polat’ın kızı Nilda Polat’ın elini öptüğü ve elini tutarak yürüdüğü görüldü. Sıla Doğu ise basın mensuplarına ‘dualarınızı esirmeyin’ dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sosyal-medya-fenomenleri-kivanc-ve-beril-talunun-nitelikli-dolandiriciliktan-195er-yil-hapsi-1087593778.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dilan polat, engin polat, kara para aklama, dava, tutuklama