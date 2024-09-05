https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/italyada-firtina-ve-kuvvetli-yagislar-sele-neden-oldu-milano-ve-venedikte-meydanlar-su-altinda-1087696845.html

İtalya'da fırtına ve kuvvetli yağışlar sele neden oldu: Milano ve Venedik'te meydanlar su altında kaldı

İtalya'da fırtına ve kuvvetli yağışlar sele neden oldu: Milano ve Venedik'te meydanlar su altında kaldı

Sputnik Türkiye

İtalya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve taşkınlara neden oldu. Sel sularına kapılan bir kişi kayboldu. Milano'da caddeler su altında kaldı... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T18:12+0300

2024-09-05T18:12+0300

2024-09-05T18:12+0300

dünya

italya

fırtına

aşırı yağışlar

milano

venedik

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Atlantik üzerinden gelen ve ülkenin kuzeybatısından giriş yapan fırtına ve yağışlı hava, Piyemonte ve Lombardiya bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde farklı boyutlarda sel, heyelan ve taşkınlara yol açarak, hayatı olumsuz etkiledi.Torino kenti yakınlarında Canavese'de 58 yaşındaki bir çiftçi, traktörüyle beraber Orco Nehri'nin taşan sularına kapılarak kayboldu. Çiftçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.50 kişi bölgede mahsur kaldıPiyemonte'nin Susa Vadisi'nde de bir köprünün sel suları nedeniyle çökmesi sonucu yaklaşık 50 kişi bölgede mahsur kaldı. Vadide fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın kırıldığı ve heyelanlarla bazı yolların kapandığı da kaydedildi.Milano'da caddeler su altında kaldıKuvvetli yağışlar, Lombardiya Bölgesi’nin başkenti olan ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da da kent merkezinden geçen Lambro ve Seveso çaylarının taşmasına neden oldu.Lambro ve Seveso'nun taşması sebebiyle çok sayıda cadde su altında kalırken, ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını da su bastı. Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da Lambro Çayı'nın taştığı noktalarda incelemelerde bulundu. Yağışlı havanın etkili olduğu bölgelerde ikamet edenlerden evlerinin bodrum ve zemin katlarından uzak durmaları istendi.Venedik'te su seviyesi 99 santimetreye yükseldiKuzeydeki bir diğer bölge Veneto'nun başkenti Venedik'te de San Marco Meydanı, aşırı yağışların etkisiyle yükselen deniz sularının altında kaldı.Kanallarla kaplı Venedik kent merkezinde suların 99 santimetreye kadar yükseldiği haberlere yansıdı.

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