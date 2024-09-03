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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/japonyayi-tayfun-ardindan-firtina-vurdu-bolgede-alarm-verildi-4-milyon-kisi-tahliye-edilebilir--1087581056.html
Japonya’yı tayfun ardından fırtına vurdu: Bölgede alarm verildi, 4 milyon kişi tahliye edilebilir
Japonya’yı tayfun ardından fırtına vurdu: Bölgede alarm verildi, 4 milyon kişi tahliye edilebilir
Sputnik Türkiye
Japonya’nın güneyinde yer alan yaklaşık 4 milyon kişiye Typhoon Shanshan adlı tayfunun Perşembe günü karaya vurmasıyla birlikte tahliye çağrısı yapıldı. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T11:44+0300
2024-09-03T11:44+0300
dünya
japonya
tayfun
fırtına
tropik fırtına
nissan
toyota
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Japonya'da oluşan şiddetli tayfun Kyushu adasında kasırga şiddetinde rüzgarlar, şiddetli yağmur ve tehlikeli fırtına dalgalarıyla büyük bir yıkıma yol açtı. Japonya Meteoroloji Ajansı acil durum uyarısını yayımlayarak tayfunun büyük sel ve toprak kaymalarına neden olabileceğini belirtti. Yüzlerce uçuş iptal edilirken, hızlı tren seferleri durduruldu ve Toyota gibi büyük şirketler fabrikalarını geçici süreliğine kapatmak zorunda kaldı.57 bin kişiye acil tahliye çağrısı yapıldı, ilerlemesi durumunda 4 milyon kişi tahliye edilebilir Japon yetkililer, özellikle Kyushu adasında 'hayati tehlike' uyarısı yaparak bölgedeki bazı kasabalarda 57 bin kişiye acil tahliye çağrısı yaptı. 3.7 milyon kişiyi etkileyen bir seviye 4 tahliye tavsiyesi yayınlandı. Tayfunun getirdiği yıkıcı rüzgar ve yağışlar nedeniyle şu ana kadar en az bir kişi kayboldu ve düzinelerce kişi yaralandı. Hafta başında meydana gelen toprak kaymasında ise üç kişi hayatını kaybetti.Etkisini kaybeden tayfun fırtınaya dönüştü, Honda gibi firmalar fabrikalarını kapattıTayfun Kyushu üzerinden kuzeye doğru yavaşça hareket ederken güç kaybederek tropikal fırtınaya dönüştü. Ancak, etkili olduğu bölgelerde hala büyük zararlar veriyor. Japonya Başbakanı Yoshimasa Hayashi, 'rekor kıran yağışların' beklendiğini ve acil durum önlemlerinin uygulanmaya başladığını açıkladı. Fırtına, Japonya genelindeki büyük havaalanlarında bin 200’den fazla uçuşun iptaline ve Kyushu’daki hızlı tren seferlerinin durdurulmasına neden oldu. Kyushu adasında 255 binden fazla hane elektriksiz kaldı ve büyük otomobil üreticileri Toyota, Honda, Mazda ve Nissan gibi firmalar, tayfunun güzergahındaki bazı fabrikalarını kapattı.Tayfun Shanshan’ın Japonya’nın güneybatısında daha yavaş hareket ederek merkez bölgelere doğru ilerlemesi bekleniyor. Ülkenin geri kalanında ise yaygın ve yoğun yağışların devam edeceği öngörülüyor.
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japonya, tayfun, fırtına, tropik fırtına, nissan, toyota
japonya, tayfun, fırtına, tropik fırtına, nissan, toyota

Japonya’yı tayfun ardından fırtına vurdu: Bölgede alarm verildi, 4 milyon kişi tahliye edilebilir

11:44 03.09.2024
© İHAJaponya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kyushu bölgesindeki birçok yerleşim alanında sel baskınları yaşanırken, 470 binden fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldı.
Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kyushu bölgesindeki birçok yerleşim alanında sel baskınları yaşanırken, 470 binden fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© İHA
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Japonya’nın güneyinde yer alan yaklaşık 4 milyon kişiye Typhoon Shanshan adlı tayfunun Perşembe günü karaya vurmasıyla birlikte tahliye çağrısı yapıldı.
Japonya'da oluşan şiddetli tayfun Kyushu adasında kasırga şiddetinde rüzgarlar, şiddetli yağmur ve tehlikeli fırtına dalgalarıyla büyük bir yıkıma yol açtı.
Japonya Meteoroloji Ajansı acil durum uyarısını yayımlayarak tayfunun büyük sel ve toprak kaymalarına neden olabileceğini belirtti. Yüzlerce uçuş iptal edilirken, hızlı tren seferleri durduruldu ve Toyota gibi büyük şirketler fabrikalarını geçici süreliğine kapatmak zorunda kaldı.

57 bin kişiye acil tahliye çağrısı yapıldı, ilerlemesi durumunda 4 milyon kişi tahliye edilebilir

Japon yetkililer, özellikle Kyushu adasında 'hayati tehlike' uyarısı yaparak bölgedeki bazı kasabalarda 57 bin kişiye acil tahliye çağrısı yaptı. 3.7 milyon kişiyi etkileyen bir seviye 4 tahliye tavsiyesi yayınlandı. Tayfunun getirdiği yıkıcı rüzgar ve yağışlar nedeniyle şu ana kadar en az bir kişi kayboldu ve düzinelerce kişi yaralandı. Hafta başında meydana gelen toprak kaymasında ise üç kişi hayatını kaybetti.

Etkisini kaybeden tayfun fırtınaya dönüştü, Honda gibi firmalar fabrikalarını kapattı

Tayfun Kyushu üzerinden kuzeye doğru yavaşça hareket ederken güç kaybederek tropikal fırtınaya dönüştü. Ancak, etkili olduğu bölgelerde hala büyük zararlar veriyor.
Japonya Başbakanı Yoshimasa Hayashi, 'rekor kıran yağışların' beklendiğini ve acil durum önlemlerinin uygulanmaya başladığını açıkladı. Fırtına, Japonya genelindeki büyük havaalanlarında bin 200’den fazla uçuşun iptaline ve Kyushu’daki hızlı tren seferlerinin durdurulmasına neden oldu. Kyushu adasında 255 binden fazla hane elektriksiz kaldı ve büyük otomobil üreticileri Toyota, Honda, Mazda ve Nissan gibi firmalar, tayfunun güzergahındaki bazı fabrikalarını kapattı.
Tayfun Shanshan’ın Japonya’nın güneybatısında daha yavaş hareket ederek merkez bölgelere doğru ilerlemesi bekleniyor. Ülkenin geri kalanında ise yaygın ve yoğun yağışların devam edeceği öngörülüyor.
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