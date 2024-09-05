https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/israilliler-esir-takasi-anlasmasinin-imzalanmasi-icin-savunma-bakanligi-yakininda-gosteri-duzenledi-1087664059.html

İsrailliler esir takası anlaşmasının imzalanması için Savunma Bakanlığı yakınında gösteri düzenledi

İsrailliler esir takası anlaşmasının imzalanması için Savunma Bakanlığı yakınında gösteri düzenledi

Sputnik Türkiye

İsrail'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamasını talep eden kişiler, Savunma Bakanlığı yakınında toplanarak hükümetin Gazze'de ateşkes ve... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T03:35+0300

2024-09-05T03:35+0300

2024-09-05T03:35+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

gazze şeridi

esir takası

protesto

protesto gösterisi

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087663902_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_2a608d5be1f7c118a7d1b0c63a2a3654.jpg

İsrail'de hükümetin Hamas ile esir takası ve ateşkesi imzalamasını talep eden binlerce kişi, Savunma Bakanlığı'nın yakınında gösteri düzenledi.Göstericiler, İsrail’in Yediot Ahronoth gazetesinin haberine göre, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nde cansız bedenine ulaşılan 6 İsrailli esirin fotoğraflarını taşıyarak esir takası anlaşmasının imzalanması için, "Hemen anlaşın, canlı olarak iade edilebilirlerdi. Onları bırakanlar geri getirmekle de yükümlüdür" sloganları attı.İlk gösteri değilGazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar başlamıştı.İsrailli esirlerin aileleri açıklamada bulunmuştuİsrail’de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri, Netanyahu'dan esirlerin hayatından vazgeçtiğini açıklamasını istemişti. Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeler yaptıkları açıklamada, "Başbakandan, bir koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçmeye karar verdiğini açıklayacağı bir basın toplantısı talep ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bmgk-toplandi-iki-devletli-cozumden-giderek-uzaklasiliyor-1087660685.html

israil

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze şeridi, esir takası, protesto, protesto gösterisi, benyamin netanyahu