https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/israilliler-esir-takasi-anlasmasinin-imzalanmasi-icin-savunma-bakanligi-yakininda-gosteri-duzenledi-1087664059.html
İsrailliler esir takası anlaşmasının imzalanması için Savunma Bakanlığı yakınında gösteri düzenledi
İsrailliler esir takası anlaşmasının imzalanması için Savunma Bakanlığı yakınında gösteri düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamasını talep eden kişiler, Savunma Bakanlığı yakınında toplanarak hükümetin Gazze'de ateşkes ve... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T03:35+0300
2024-09-05T03:35+0300
2024-09-05T03:35+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
gazze şeridi
esir takası
protesto
protesto gösterisi
benyamin netanyahu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087663902_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_2a608d5be1f7c118a7d1b0c63a2a3654.jpg
İsrail'de hükümetin Hamas ile esir takası ve ateşkesi imzalamasını talep eden binlerce kişi, Savunma Bakanlığı'nın yakınında gösteri düzenledi.Göstericiler, İsrail’in Yediot Ahronoth gazetesinin haberine göre, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nde cansız bedenine ulaşılan 6 İsrailli esirin fotoğraflarını taşıyarak esir takası anlaşmasının imzalanması için, "Hemen anlaşın, canlı olarak iade edilebilirlerdi. Onları bırakanlar geri getirmekle de yükümlüdür" sloganları attı.İlk gösteri değilGazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar başlamıştı.İsrailli esirlerin aileleri açıklamada bulunmuştuİsrail’de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri, Netanyahu'dan esirlerin hayatından vazgeçtiğini açıklamasını istemişti. Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeler yaptıkları açıklamada, "Başbakandan, bir koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçmeye karar verdiğini açıklayacağı bir basın toplantısı talep ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bmgk-toplandi-iki-devletli-cozumden-giderek-uzaklasiliyor-1087660685.html
israil
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087663902_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_46e89374640f2fd05243134c5273ba59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze şeridi, esir takası, protesto, protesto gösterisi, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, gazze şeridi, esir takası, protesto, protesto gösterisi, benyamin netanyahu
İsrailliler esir takası anlaşmasının imzalanması için Savunma Bakanlığı yakınında gösteri düzenledi
İsrail'in, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamasını talep eden kişiler, Savunma Bakanlığı yakınında toplanarak hükümetin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğine tepki gösterdiler.
İsrail'de hükümetin Hamas ile esir takası ve ateşkesi imzalamasını talep eden binlerce kişi, Savunma Bakanlığı'nın yakınında gösteri düzenledi.
Göstericiler, İsrail’in Yediot Ahronoth gazetesinin haberine göre, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nde cansız bedenine ulaşılan 6 İsrailli esirin fotoğraflarını taşıyarak esir takası anlaşmasının imzalanması için, "Hemen anlaşın, canlı olarak iade edilebilirlerdi. Onları bırakanlar geri getirmekle de yükümlüdür" sloganları attı.
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar başlamıştı.
İsrailli esirlerin aileleri açıklamada bulunmuştu
İsrail’de Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeleri, Netanyahu'dan esirlerin hayatından vazgeçtiğini açıklamasını istemişti. Esir ve Kayıp Aileler Forumu üyeler yaptıkları açıklamada, "Başbakandan, bir koridor karşılığında esirlerin hayatından vazgeçmeye karar verdiğini açıklayacağı bir basın toplantısı talep ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.