https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bmgk-toplandi-iki-devletli-cozumden-giderek-uzaklasiliyor-1087660685.html
BMGK toplandı: 'İki devletli çözümden giderek uzaklaşılıyor'
BMGK toplandı: 'İki devletli çözümden giderek uzaklaşılıyor'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, acil oturum ile İsrailli esirlerin durumunun görüşülmesi amacıyla toplandı. Toplantıda Cezayir, Gazze ve Batı Şeria'daki... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T00:38+0300
2024-09-05T00:38+0300
2024-09-05T00:38+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
birleşmiş milletler (bm)
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
filistin
israil-filistin sorunu
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in isteği, ABD İngiltere ve Fransa'nın çağrısıyla esirlerin durumunu görüşülmesi sebebiyle acil oturumla toplandı. Toplantıda Cezayir, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelerin ele alınmasını istedi. 'Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı duymak isteğe bağlı değildir'Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, Gazze ve Batı Şeria'da temel insani ihtiyaçların karşılanmadığını belirttiği konuşmasında, "Bu savaşın kazananı yok. Siviller en ağır yükü üstlenirken kayıp ve üzüntü devam ediyor" ifadelerinde bulundu. Wosornu, insani yardım çalışanlarına karşı gerçekleştirilen saldırıların sürdüğünü aktarırken, 7 Ekim 2023'ten beri 295 insani yardım çalışanının saldırılarda hayatını kaybettiğinin bilgisini aktardı. Ayrıca Wosornu konuşmasında, aşırı güç kullanımı gerçekleştiğini ifade ederken, "Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı duymak isteğe bağlı değildir" açıklamalarında bulundu. 'İki devletli çözümden giderek uzaklaşılıyor'BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının artışta olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de ölüm ve yıkımı sonlandırma çalışırken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te alarm verici durumu göz ardı edemeyiz" ifadelerinde bulundu. DiCarlo, 'işgalci güç' İsrail'e, Filistin halkını koruma yükümlülüğünü hatırlatırken, iki devletli çözümden giderek uzaklaşıldığını, "Bu hedeflere ulaşmak için tarafları desteklemek bizim sorumluluğumuz" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hamas-abdnin-olasi-ateskes-teklifinin-neyi-hedefledigini-acikladi-1087615437.html
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israil-filistin, birleşmiş milletler (bm), bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), filistin, israil-filistin sorunu
israil-filistin, birleşmiş milletler (bm), bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), filistin, israil-filistin sorunu
BMGK toplandı: 'İki devletli çözümden giderek uzaklaşılıyor'
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, acil oturum ile İsrailli esirlerin durumunun görüşülmesi amacıyla toplandı. Toplantıda Cezayir, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelerin ele alınmasını istedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in isteği, ABD İngiltere ve Fransa'nın çağrısıyla esirlerin durumunu görüşülmesi sebebiyle acil oturumla toplandı. Toplantıda Cezayir, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki gelişmelerin ele alınmasını istedi.
'Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı duymak isteğe bağlı değildir'
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu, Gazze ve Batı Şeria'da temel insani ihtiyaçların karşılanmadığını belirttiği konuşmasında, "Bu savaşın kazananı yok. Siviller en ağır yükü üstlenirken kayıp ve üzüntü devam ediyor" ifadelerinde bulundu.
Wosornu, insani yardım çalışanlarına karşı gerçekleştirilen saldırıların sürdüğünü aktarırken, 7 Ekim 2023'ten beri 295 insani yardım çalışanının saldırılarda hayatını kaybettiğinin bilgisini aktardı.
Ayrıca Wosornu konuşmasında, aşırı güç kullanımı gerçekleştiğini ifade ederken, "Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı duymak isteğe bağlı değildir" açıklamalarında bulundu.
'İki devletli çözümden giderek uzaklaşılıyor'
BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının artışta olduğunu vurgulayarak, "Gazze'de ölüm ve yıkımı sonlandırma çalışırken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te alarm verici durumu göz ardı edemeyiz" ifadelerinde bulundu.
DiCarlo, 'işgalci güç' İsrail'e, Filistin halkını koruma yükümlülüğünü hatırlatırken, iki devletli çözümden giderek uzaklaşıldığını, "Bu hedeflere ulaşmak için tarafları desteklemek bizim sorumluluğumuz" şeklinde konuştu.