https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/abdye-kotu-haber-isten-cikarmalar-agustos-ayinda-yuzde-193-artti-1087697459.html

ABD'ye kötü haber: İşten çıkarmalar ağustos ayında yüzde 193 arttı

ABD'ye kötü haber: İşten çıkarmalar ağustos ayında yüzde 193 arttı

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri'nde danışmanlık şirketlerinden gelen işten çıkarma verilerine göre Ağustos ayında işten çıkarma oranı bir önceki aya göre yüzde 193... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T18:26+0300

2024-09-05T18:26+0300

2024-09-05T18:40+0300

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ABD'de ekonomik belirsizlik ve değişen piyasa dinamikleri nedeniyle işten çıkarmalar ağustos ayında yüzde 193 yükseldi.Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan şirketlerin işten çıkarma oranları danışmanlık şirketleri tarafından açıklandı. Challenger, Gray & Christmas verilerine göre bir önceki aya göre işten çıkarma oranı yüzde 193 artış yaşadı. Toplam 75 bin 891 kişi işten çıkarıldı. Şirket ayrıca geçen yıla göre oranın yüzde 1 artış yaşadığını ifade etti. ABD'de işe alım azaldı2024 yılının ilk 8 ayında ise geçen yıla göre yüzde 3.7 azalışla 536 bin 421'e seviyelerine indi. ABD merkezli işverenlerin işe alım oranları ise geçen yıla göre yüzde 41 azalarak 79 bin 697 düzeyine indi.'ABD ekonomik belirsizlik yaşıyor'Şirketten yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan işten çıkarmaların artan ekonomik belirsizliği ve değişen piyasa dinamiklerini yansıttığı ifade edildi. ABD merkezli kuruluşların maliyetlerinin artması sebebi ile işe alım süreçlerinde sıkıntı yaşadığı açıklandı.ABD'de yaşam maliyeti arttı mı?2024 yılı itibariyle federal asgari ücret saatlik 7.25 dolar olarak belirlendi. Ancak eyaletlere göre rakamların farklılık gösterdiği ifade edildi. ABD’de ortalama yıllık maaş 65 bin 470 dolar ve aylık olarak da 5 bin 455 dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Ancak ülkede yaşanan enflasyon ve yaşam maliyetlerinin artışı sabit kalan mevcut ücretin alım gücünü etkilediği ifade edildi. Amerika’da asgari ücret ile geçinmenin tek bir gelir kaynağı varsa, zorlayıcı olacağı ifade ediliyor.Amerika'da evsiz sayısı 650 binden fazlaArtan enflasyon rakamları ve yaşam maliyetleri ABD'de evsiz sayısında artışa neden olduğu ifade edildi. ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada 2023 yılı kayıtlarına göre 650 binden fazla insanın evsiz olduğu açıklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bugun-hangi-maclar-var-saat-kacta-uefa-uluslar-ligi-maclari-basladi-1087695812.html

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abd, abd hazine bakanlığı, amerika, dolar, dolar/tl, işsizlik, işsizlik maaşı, işveren, ekonomi