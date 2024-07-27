https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/elektrik-akimina-kapilan-gencin-ailesinden-tepki-belediye-sorumlularin-bulunmasini-istemiyor-mu-1086257856.html

Elektrik akımına kapılan gencin ailesinden tepki: 'Belediye sorumluların bulunmasını istemiyor mu?'

Elektrik akımına kapılan gencin ailesinden tepki: 'Belediye sorumluların bulunmasını istemiyor mu?'

Sputnik Türkiye

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in ailesinin avukatı Ayşe Sarıçiçek... 27.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-27T15:50+0300

2024-07-27T15:50+0300

2024-07-27T15:50+0300

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elektrik

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Sarıçiçek yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren Deniz ve İnanç Öktemay'ın acılarının taze olduğunu, bu süreçte vicdan sahibi herkesin adaletin tecelli edip sorumluların hak ettiği cezaları almasını istediğini belirtti.Soruşturma kapsamındaki gözaltı kararlarının Büyükşehir Belediyesinde panik ve tepkiye neden olduğunu öne süren Sarıçiçek, "Büyükşehir Belediyesinin yeni başkanı Cemil Tugay ve eski belediye başkanı Tunç Soyer, gözaltı kararlarından sonra peş peşe açıklamalarda bulundu ve personellerine destek olmak için adliyeye geldi. Belediye başkanlarının koşarak adliyeye gelme görüntüsü, akıllara 'Belediye bu suça iştirak eden suçlu ve sorumluların bulunmasını istemiyor mu?' sorusunu getiriyor" dedi.Sarıçiçek, gözaltı kararlarının güvenlik tedbiri olduğunu, bu anlamda Büyükşehir Belediyesindeki telaşa anlam veremediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:Sarıçiçek, yargıyı etkilemeye ve soruşturmayı saptırmaya yönelik her türlü açıklama ve davranışta bulunan kişileri kınadıklarını sözlerine ekledi.​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240727/cemil-tugay-izsu-personelinin-serbest-birakilmasini-degerlendirdi-adil-olduguna-inaniyorum-1086250259.html

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