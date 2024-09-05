https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/icardiden-gondermeli-paylasim-yeni-transfer-osimhene-mesaj-mi-1087702148.html

Icardi'den 'göndermeli' paylaşım: Yeni transfer Osimhen'e mesaj mı?

Icardi'den 'göndermeli' paylaşım: Yeni transfer Osimhen'e mesaj mı?

Sputnik Türkiye

Galatasaray'da Victor Osimhen transferi sonrası Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı aslan yüzlü fotoğraf paylaşımı dünya basınında gündem oldu... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T20:43+0300

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spor

galatasaray

galatasaray sk

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

sakatlık

victor james osimhen

osimhen

mauro icardi

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Arjantinli yıldız isim Icardi'nin sosyal medya mesajı Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'e mesaj olarak algılandı.Corriere dello Sport'un haberine göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında sakatlanan Icardi'nin sosyal medya hesabından yüzünün ortasına aslan figürü koyduğu ve not kısmına "Aslan sessizce hükmediyor, köpekler ise bağırmak için havlıyor" mesajı Napoli'den kiralık gelen Osimhen'e mesaj olarak yorumlandı. Okan Buruk çift forvet oynayacakİki yıldız forvetin de takımda sorun yaratmaması için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ileri hatta iki oyuncuyu da oynatacağı ifade edildi. Serbest kalma bedeli düşecekİtalyan gazetesinde Osimhen transferinin medyada geniş yankı uyandırdığı ve Türk futbol tarihine damga vurduğu ifade edildi. Galatasaray'ın Osimhen'in maaşını eylül ayından itibaren karşılayacağı açıklandı. Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak olan serbest kalma maddesi ise 130 milyondan 75 milyona düşeceği ve tüm kulüpler için geçerli olacağı ifade edildi.

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Sputnik Türkiye

galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, sakatlık, victor james osimhen, osimhen, mauro icardi