https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/icardiden-gondermeli-paylasim-yeni-transfer-osimhene-mesaj-mi-1087702148.html
Icardi'den 'göndermeli' paylaşım: Yeni transfer Osimhen'e mesaj mı?
Icardi'den 'göndermeli' paylaşım: Yeni transfer Osimhen'e mesaj mı?
Sputnik Türkiye
Galatasaray'da Victor Osimhen transferi sonrası Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı aslan yüzlü fotoğraf paylaşımı dünya basınında gündem oldu... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T20:43+0300
2024-09-05T20:43+0300
2024-09-05T20:51+0300
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futbol
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sakatlık
victor james osimhen
osimhen
mauro icardi
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Arjantinli yıldız isim Icardi'nin sosyal medya mesajı Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'e mesaj olarak algılandı.Corriere dello Sport'un haberine göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında sakatlanan Icardi'nin sosyal medya hesabından yüzünün ortasına aslan figürü koyduğu ve not kısmına "Aslan sessizce hükmediyor, köpekler ise bağırmak için havlıyor" mesajı Napoli'den kiralık gelen Osimhen'e mesaj olarak yorumlandı. Okan Buruk çift forvet oynayacakİki yıldız forvetin de takımda sorun yaratmaması için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ileri hatta iki oyuncuyu da oynatacağı ifade edildi. Serbest kalma bedeli düşecekİtalyan gazetesinde Osimhen transferinin medyada geniş yankı uyandırdığı ve Türk futbol tarihine damga vurduğu ifade edildi. Galatasaray'ın Osimhen'in maaşını eylül ayından itibaren karşılayacağı açıklandı. Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak olan serbest kalma maddesi ise 130 milyondan 75 milyona düşeceği ve tüm kulüpler için geçerli olacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/izmir-karabaglarda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor--1087699733.html
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galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, sakatlık, victor james osimhen, osimhen, mauro icardi
galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, sakatlık, victor james osimhen, osimhen, mauro icardi
Icardi'den 'göndermeli' paylaşım: Yeni transfer Osimhen'e mesaj mı?
20:43 05.09.2024 (güncellendi: 20:51 05.09.2024)
Galatasaray'da Victor Osimhen transferi sonrası Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı aslan yüzlü fotoğraf paylaşımı dünya basınında gündem oldu. Arjantinli oyuncu Icardi'nin paylaşımında yıldız forvet Victor Osimhen'e mesaj gönderdiği iddia edildi. İtalyan basınında ise mesajın meydan okuma veya barış mesajı olabileceği ifade edildi.
Arjantinli yıldız isim Icardi'nin sosyal medya mesajı Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'e mesaj olarak algılandı.
Corriere dello Sport'un haberine göre Adana Demirspor-Galatasaray maçında sakatlanan Icardi'nin sosyal medya hesabından yüzünün ortasına aslan figürü koyduğu ve not kısmına "Aslan sessizce hükmediyor, köpekler ise bağırmak için havlıyor" mesajı Napoli'den kiralık gelen Osimhen'e mesaj olarak yorumlandı.
Okan Buruk çift forvet oynayacak
İki yıldız forvetin de takımda sorun yaratmaması için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ileri hatta iki oyuncuyu da oynatacağı ifade edildi.
Serbest kalma bedeli düşecek
İtalyan gazetesinde Osimhen transferinin medyada geniş yankı uyandırdığı ve Türk futbol tarihine damga vurduğu ifade edildi. Galatasaray'ın Osimhen'in maaşını eylül ayından itibaren karşılayacağı açıklandı. Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak olan serbest kalma maddesi ise 130 milyondan 75 milyona düşeceği ve tüm kulüpler için geçerli olacağı ifade edildi.