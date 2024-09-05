https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/halter-paralimpik-oyunlarinda-nazmiye-muratli-bronz-madalya-kazandi--1087661391.html
Halter Paralimpik Oyunları'nda Nazmiye Muratlı bronz madalya kazandı
Halter Paralimpik Oyunları'nda Nazmiye Muratlı bronz madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazandı. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T01:38+0300
2024-09-05T01:38+0300
2024-09-05T01:40+0300
spor
halter
paralimpik oyunları
paralimpik
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Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda halter müsabakalarında milli sporcu Nazmiye Muratlı 45 kiloda final müsabakasına çıktı.Nazmiye Muratl ilk hakkında 104, ikinci hakkında 107, üçüncü hakkında da 108 kilo kaldırdı. 45 yaşındaki milli sporcu, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya kazanan Nazmiye Muratlı, Paris 2024'te bronz madalya alarak yeni bir başarı daha elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hakan-calhanoglu-altin-top-odulu-aday-listesinde-1087658608.html
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halter paralimpik oyunları, nazmiye muratlı kim, nazmiye muratl bronz madalya
halter paralimpik oyunları, nazmiye muratlı kim, nazmiye muratl bronz madalya
Halter Paralimpik Oyunları'nda Nazmiye Muratlı bronz madalya kazandı
01:38 05.09.2024 (güncellendi: 01:40 05.09.2024)
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazandı.
Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda halter müsabakalarında milli sporcu Nazmiye Muratlı 45 kiloda final müsabakasına çıktı.
Nazmiye Muratl ilk hakkında 104, ikinci hakkında 107, üçüncü hakkında da 108 kilo kaldırdı. 45 yaşındaki milli sporcu, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya kazanan Nazmiye Muratlı, Paris 2024'te bronz madalya alarak yeni bir başarı daha elde etti.