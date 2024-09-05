https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/halter-paralimpik-oyunlarinda-nazmiye-muratli-bronz-madalya-kazandi--1087661391.html

Halter Paralimpik Oyunları'nda Nazmiye Muratlı bronz madalya kazandı

Halter Paralimpik Oyunları'nda Nazmiye Muratlı bronz madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazandı. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T01:38+0300

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spor

halter

paralimpik oyunları

paralimpik

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Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda halter müsabakalarında milli sporcu Nazmiye Muratlı 45 kiloda final müsabakasına çıktı.Nazmiye Muratl ilk hakkında 104, ikinci hakkında 107, üçüncü hakkında da 108 kilo kaldırdı. 45 yaşındaki milli sporcu, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalya kazanan Nazmiye Muratlı, Paris 2024'te bronz madalya alarak yeni bir başarı daha elde etti.

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