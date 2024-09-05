https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/dunya-serbest-dalis-rekortmeni-sahika-ercumenden-3-gunde-3-altin-madalya-akabinde-dunya-sampiyonasi-1087695392.html

Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den 3 günde 3 altın madalya: 'Akabinde dünya şampiyonası var'

Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den 3 günde 3 altın madalya: 'Akabinde dünya şampiyonası var'

Sputnik Türkiye

Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı. Peki bu başarı onun için ne anlama geliyor? Şahika Ercümen... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T18:12+0300

2024-09-05T18:12+0300

2024-09-05T18:53+0300

spor

şahika ercümen

vertical blue serbest dalış dünya kupası

serbest dalış

serbest dalış dünya şampiyonası

serbest dalış outdoor avrupa şampiyonası

türkiye

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Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası, 62 sporcunun katılımıyla 31 Ağustos - 3 Eylül arasında gerçekleştirilmişti. Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.3 günde 3 altın madalyaAntalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.Milli sporcu, sabit ağırlık mono palet kategorisinde 85 metre, sabit ağırlık çift palet kategorisinde 77 metre ve paletsiz ip destekli dalış kategorisinde 75 metreye dalarak şampiyonanın birinciliği elde etti. 'Akabinde Dünya Şampiyonası var'3 altın madalya almanın çok kıymetli olduğunun altını çizen Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nın önemini şu sözlerle anlattı:'Engellerin aslında ne kadar bizi güçlendirdiğini de görmüş oluyoruz'Dünya Serbest Dalış rekortmeni Ercümen, genç sporculara tavsiyelerde bulunarak "Sporda veya tüm yaşam yolculuğunda çok fazla engelle karşılaşabiliyoruz. Bazen her şey yolunda gitmiyormuş gibi gelebiliyor. Fakat vazgeçmeden yola devam ettiğimizde o engellerin aslında ne kadar bizi güçlendirdiğini de görmüş oluyoruz. Bu yüzden hayallerinden asla vazgeçmesinler" cümlelerini kaydetti. Dünya Serbest Dalış Şampiyonaları’nda yarışacakKatıldığı her yarışmayı birincilikle tamamlayarak 3 altın madalya alan Ercümen, 5 Eylül’de Korsika AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda, 16 Eylül’de Antalya / Kaş CMAS Dünya Serbest Dalış Kupası’nda ve ardından 2 Ekim’de Yunanistan Kalamata’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonaları’nda yarışarak Türkiye'yi temsil edecek.

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