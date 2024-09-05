https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/dunya-serbest-dalis-rekortmeni-sahika-ercumenden-3-gunde-3-altin-madalya-akabinde-dunya-sampiyonasi-1087695392.html
Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den 3 günde 3 altın madalya: 'Akabinde dünya şampiyonası var'
Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den 3 günde 3 altın madalya: 'Akabinde dünya şampiyonası var'
Sputnik Türkiye
Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı. Peki bu başarı onun için ne anlama geliyor? Şahika Ercümen... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T18:12+0300
2024-09-05T18:12+0300
2024-09-05T18:53+0300
spor
şahika ercümen
vertical blue serbest dalış dünya kupası
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Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası, 62 sporcunun katılımıyla 31 Ağustos - 3 Eylül arasında gerçekleştirilmişti. Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.3 günde 3 altın madalyaAntalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.Milli sporcu, sabit ağırlık mono palet kategorisinde 85 metre, sabit ağırlık çift palet kategorisinde 77 metre ve paletsiz ip destekli dalış kategorisinde 75 metreye dalarak şampiyonanın birinciliği elde etti. 'Akabinde Dünya Şampiyonası var'3 altın madalya almanın çok kıymetli olduğunun altını çizen Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nın önemini şu sözlerle anlattı:'Engellerin aslında ne kadar bizi güçlendirdiğini de görmüş oluyoruz'Dünya Serbest Dalış rekortmeni Ercümen, genç sporculara tavsiyelerde bulunarak "Sporda veya tüm yaşam yolculuğunda çok fazla engelle karşılaşabiliyoruz. Bazen her şey yolunda gitmiyormuş gibi gelebiliyor. Fakat vazgeçmeden yola devam ettiğimizde o engellerin aslında ne kadar bizi güçlendirdiğini de görmüş oluyoruz. Bu yüzden hayallerinden asla vazgeçmesinler" cümlelerini kaydetti. Dünya Serbest Dalış Şampiyonaları’nda yarışacakKatıldığı her yarışmayı birincilikle tamamlayarak 3 altın madalya alan Ercümen, 5 Eylül’de Korsika AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda, 16 Eylül’de Antalya / Kaş CMAS Dünya Serbest Dalış Kupası’nda ve ardından 2 Ekim’de Yunanistan Kalamata’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonaları’nda yarışarak Türkiye'yi temsil edecek.
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Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den 3 günde 3 altın madalya: 'Akabinde dünya şampiyonası var'
18:12 05.09.2024 (güncellendi: 18:53 05.09.2024)
Özel
Dünya Rekortmeni Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandı. Peki bu başarı onun için ne anlama geliyor? Şahika Ercümen başarısının perde arkasını Sputnik'e anlattı.
Antalya
’nın Kaş
ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası
, 62 sporcunun katılımıyla 31 Ağustos - 3 Eylül
arasında gerçekleştirilmişti. Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen
, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.
Antalya’nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde altın madalya kazandı.
Milli sporcu, sabit ağırlık mono palet kategorisinde 85 metre, sabit ağırlık çift palet kategorisinde 77 metre ve paletsiz ip destekli dalış kategorisinde 75 metreye dalarak şampiyonanın birinciliği elde etti.
'Akabinde Dünya Şampiyonası var'
3 altın madalya almanın çok kıymetli olduğunun altını çizen Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nın önemini şu sözlerle anlattı:
Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda üç altın madalya almak çok kıymetliydi. Çünkü hemen bunun akabinde dünya şampiyonası var ve burada yapacağım dereceler aslında biraz benim durumumu da belirleyecekti. Dolayısıyla buraya böyle güçlü başlamak, büyük bir sezonun ve büyük bir yarışmanın öncesinde bana çok büyük motivasyon oldu. O yüzden burada aldığım altın madalyaların çok önemli olacağını biliyordum.
'Engellerin aslında ne kadar bizi güçlendirdiğini de görmüş oluyoruz'
Dünya Serbest Dalış rekortmeni Ercümen, genç sporculara tavsiyelerde bulunarak "Sporda veya tüm yaşam yolculuğunda çok fazla engelle karşılaşabiliyoruz. Bazen her şey yolunda gitmiyormuş gibi gelebiliyor. Fakat vazgeçmeden yola devam ettiğimizde o engellerin aslında ne kadar bizi güçlendirdiğini de görmüş oluyoruz. Bu yüzden hayallerinden asla vazgeçmesinler" cümlelerini kaydetti.
Dünya Serbest Dalış Şampiyonaları’nda yarışacak
Katıldığı her yarışmayı birincilikle tamamlayarak 3 altın madalya alan Ercümen, 5 Eylül’de Korsika AIDA Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nda, 16 Eylül’de Antalya / Kaş CMAS Dünya Serbest Dalış Kupası’nda ve ardından 2 Ekim’de Yunanistan Kalamata’da düzenlenecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonaları’nda yarışarak Türkiye'yi temsil edecek.