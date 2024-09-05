https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/galatasaray-ve-fenerbahcenin-uefa-avrupa-ligi-kadrolari-aciklandi-1087691332.html
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadroları açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadroları açıklandı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadroları belli oldu. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T16:47+0300
2024-09-05T16:47+0300
2024-09-05T16:59+0300
spor
uefa
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, 22 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosunda kimler var?İşte sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosu:Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç.Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı.Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira.Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda kimler var?Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 22 kişilik geniş kadrosunu UEFA'ya bildirdi.UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, 22 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.Kaleci: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul ÇetinDefans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo BecaoOrta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian SzymanskiForvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin
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galatasaray uefa avrupa ligi kadro, fenerbahçe uefa avrupa ligi kadro, fener avrupa kadrosu, galatasaray avrupa kadrosu, uefa kadrosu galatasaray
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadroları açıklandı
16:47 05.09.2024 (güncellendi: 16:59 05.09.2024)
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadroları belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, 22 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosunda kimler var?
İşte sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosu:
Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç.
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı.
Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira.
Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda kimler var?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek 22 kişilik geniş kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe, 22 kişilik geniş kadrosunu açıkladı.
Kaleci: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin
Defans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski
Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin