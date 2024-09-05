https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/ev-sahibi-ve-kiracilar-icin-uyari-geldi-zamsiz-tahliye-secenegi-gundemde-1087670553.html

Ev sahibi ve kiracılar için uyarı geldi: 'Zamsız tahliye' seçeneği gündemde

Ev sahibi ve kiracılar için uyarı geldi: 'Zamsız tahliye' seçeneği gündemde

Sputnik Türkiye

Kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar, arabuluculuk yöntemleriyle çözülmeye devam ediyor. Son olarak, bir kiracının 20 bin TL kira öderken, ev sahibinin... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T11:47+0300

2024-09-05T11:47+0300

2024-09-05T11:47+0300

ekonomi

kira

kira bedeli

kira yardımı

kira sertifikası

kira sözleşmesi

kiralama

arabuluculuk

arabulucu

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1 Eylül 2023’te devreye alınan zorunlu arabuluculuk uygulaması, kira ve komşu uyuşmazlıklarının çözümünde etkin rol oynuyor. Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin, yaşanmış üç önemli arabuluculuk örneğini anlattı.Birinci örnek: Kira bedelinde anlaşmazlık ve tahliye taahhüdüEv sahibi, çevredeki emsal kiraların 40 bin TL olduğunu belirterek, kiracısından 35 bin TL talep etti. Kiracı, bu tutarı ödeyemeyeceğini ifade etti. Arabulucu aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, kira bedelinin mevcut 20 bin TL’de kalmasına, ancak kiracının 6 ay sonra tahliye taahhüdü vermesine karar verildi. Böylece, kiracı daha yüksek bir bedel ödemekten kurtulurken, mülk sahibinin taşınmazı geri alma talebi de güvence altına alınmış oldu.İkinci örnek: Kiracı, ev sahibini savcılığa şikayet ettiMilliyet'in haberinde yer olan bir diğer örnekte, kiracı ile ev sahibi arasında kira bedeli konusundaki anlaşmazlık savcılığa taşındı. Kiracı, 3 bin 500 TL kira ödemeye devam edeceğini, daha yüksek bir bedel ödemeyeceğini belirtirken, ev sahibi emsal kiraların 10-12 bin TL arasında olduğunu savundu. Arabuluculuk sürecinde, kiracı savcılığa verdiği şikayetten vazgeçti ve aynı zamanda tahliye taahhüdü verdi. Böylece kiracı, belirli bir süre daha 3 bin 500 TL kira ile evde kalma imkanı buldu.Üçüncü örnek: Komşular arasında gürültü kavgası arabuluculukla çözüldüÜçüncü vaka, komşular arasında gürültü nedeniyle yaşanan bir tartışmanın savcılığa taşınmasıyla başladı. Arabuluculuk sürecinde taraflar karşılıklı şikayetlerinden vazgeçti. Gürültünün kaynağının bir çocuktan kaynaklandığı ve önlem alınacağı belirtildi. Anlaşma, zemin kaplamasının değiştirilmesiyle sesin azaltılması şeklinde sağlandı. Bu örnek, arabuluculuğun komşuluk ilişkilerinde bile nasıl barışçıl çözümler üretebileceğini gösterdi.Arabuluculuk uygulamalarında geniş kapsamKira ve komşuluk uyuşmazlıklarının yanı sıra, kat mülkiyeti gibi pek çok alanda da arabuluculuk geniş bir uygulama alanı buluyor. Arabuluculuk, yargı yükünü hafifletirken, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesine yardımcı oluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bir-zam-daha-geldi-yeni-sigara-fiyatlari-belli-oldu-1087667237.html

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