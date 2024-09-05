https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/d-100de-12-gun-surecek-calisma-her-iki-yon-kademeli-olarak-trafige-kapatilacak-1087686269.html

D-100’de 12 gün sürecek çalışma: Her iki yön kademeli olarak trafiğe kapatılacak

D-100’de 12 gün sürecek çalışma: Her iki yön kademeli olarak trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Kartal’daki Sanayi Yaya Üst Geçidi’nde yenileme çalışması başlıyor. Yarın başlayacak olan çalışma 12 gün sürecek. Çalışma süresince 12 gün boyunca... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T15:05+0300

2024-09-05T15:05+0300

2024-09-05T15:05+0300

türkiye

yol

d-100 karayolu

istanbul

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İstanbul’un Kartal ilçesindeki Esentepe Mahallesi’nde bulunan Sanayi Yaya Üst Geçidi yenileme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu yarından itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında her iki yönde kademeli trafiğe kapatılacak.İBB’den yapılan açıklamada, Kartal Esentepe Mahallesi Sanayi Yaya Üst Geçit köprüsünün teknik ömrünü yitirmesi ve deprem riski sebebiyle yapılan yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Açıklamada, “Çalışmalar kapsamında D-100 Karayolu, Esentepe Mahallesi mevkiinde 6 Eylül 2024 tarihinden itibaren 12 gün boyunca 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne ve Ankara istikametleri kademeli olarak trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik yoğunluğunda artış görülebileceğinden alternatif güzergahların kullanılması öneriliyor.” ifadeleri kullanıldı.

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