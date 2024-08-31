https://anlatilaninotesi.com.tr/20240831/bakan-uraloglu-acikladi-bolu-dagi-tuneli-calismalarinin-bitis-tarihi-belli-oldu-1087488231.html

Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli çalışmalarının bitiş tarihi belli oldu

Bakan Uraloğlu açıkladı: Bolu Dağı Tüneli çalışmalarının bitiş tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara-İstanbul yönünde gerçekleşen yol çalışmalarının ne zaman biteceği konusunda... 31.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-31T15:14+0300

2024-08-31T15:14+0300

2024-08-31T15:15+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

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istanbul

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli’nde devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.31 Temmuzda çalışmalarına başlanılan Bolu Dağı Tüneli'nin, Ankara- İstanbul yönünde yapılan çalışmalarla 67 metre uzaması sağlanacak ve bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliği 'maksimum düzeye' çıkarılacak.Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak?Bakan Uraloğlu'nun 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "tünel çalışmalarının toplamda 50 gün sürmesinin beklendiği ve 19 Eylül'de açılmasının planlandığını" duyurdu.Bolu Dağı Tüneli neden kapandı?Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan Bolu Dağı tünelinin 2022 yılında tünelin 200 metre dışında meydana gelen heyelan sonrasında tünelin iki yönlü olarak kapatılıp Kaynaşlı yönüne doğru uzatılmasına karar verilmişti. Bunun üzerine tünelin İstanbul-Ankara yönü 2023 yılında kapatılıp 90 metre uzatılarak kullanıma tekrardan açılmıştı.Projenin yok ikinci ayağı olarak, Ankara-İstanbul yönü 31 Temmuz'da kapatılarak uzatılma çalışmaları başladı. Çalışmaların 19 Eylül'e kadar biteceği öngörülüyor.Çalışmalar nedeniyle İstanbul yönündeki trafik geçici bir süreliğine D-100 karayoluna aktarıldıYapılan çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Abant ve Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafiği geçici olarak D-100 Devlet Yolu’na aktardıklarını belirten Uraloğlu, 'D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde trafiğin yoğun seyrettiğini ancak bu yol durumunun geçici bir süre daha devam ettikten sonra rahatlayacağını' belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240731/bolu-dagi-tunelinde-calisma-basladi-istanbul-yonu-trafige-kapatildi-kac-gun-surecek-1086362164.html

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