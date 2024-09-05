https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/cumhurbaskani-erdogan-enflasyonla-mucadele-ederken-bircok-sektoru-guclendirecek-ovpye-guvenimiz-1087704436.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadele ederken, birçok sektörü güçlendirecek OVP’ye güvenimiz tamdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadele ederken, birçok sektörü güçlendirecek OVP’ye güvenimiz tamdır
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2027 Orta Vadeli Program için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin ekonomisi için büyük önem... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T23:27+0300
2024-09-05T23:27+0300
2024-09-05T23:27+0300
türkiye
orta vadeli program
orta vadeli program (ovp)
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
hazine ve maliye bakanlığı
cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, OVP'nin enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi öncelediğini; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendireceğini ifade ederek, OVP’ye güveninin ve desteğinin tam olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/3-yillik-hedef-ve-politikalarinin-yer-aldigi-orta-vadeli-program-resmi-gazetede-yayimlandi-1087689154.html
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orta vadeli program, orta vadeli program (ovp), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hazine ve maliye bakanlığı, cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı
orta vadeli program, orta vadeli program (ovp), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hazine ve maliye bakanlığı, cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadele ederken, birçok sektörü güçlendirecek OVP’ye güvenimiz tamdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2027 Orta Vadeli Program için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin ekonomisi için büyük önem arz ettiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, OVP'nin enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi öncelediğini; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendireceğini ifade ederek, OVP’ye güveninin ve desteğinin tam olduğunu söyledi.