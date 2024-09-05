https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/cumhurbaskani-erdogan-enflasyonla-mucadele-ederken-bircok-sektoru-guclendirecek-ovpye-guvenimiz-1087704436.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadele ederken, birçok sektörü güçlendirecek OVP’ye güvenimiz tamdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadele ederken, birçok sektörü güçlendirecek OVP’ye güvenimiz tamdır

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2027 Orta Vadeli Program için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin ekonomisi için büyük önem... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T23:27+0300

2024-09-05T23:27+0300

2024-09-05T23:27+0300

türkiye

orta vadeli program

orta vadeli program (ovp)

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

hazine ve maliye bakanlığı

cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, OVP'nin enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi öncelediğini; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendireceğini ifade ederek, OVP’ye güveninin ve desteğinin tam olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/3-yillik-hedef-ve-politikalarinin-yer-aldigi-orta-vadeli-program-resmi-gazetede-yayimlandi-1087689154.html

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orta vadeli program, orta vadeli program (ovp), recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, hazine ve maliye bakanlığı, cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı