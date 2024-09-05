https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bugun-hangi-maclar-var-saat-kacta-uefa-uluslar-ligi-maclari-basladi-1087695812.html

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçları başladı

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçları başladı

Sputnik Türkiye

Futbolseverler tarafından merakla beklenen UEFA Uluslar Ligi 5 Eylül Perşembe günü (bugün) başlıyor. 5 Eylül-19 Kasım arası turnuvanın grup aşaması bu akşam... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T17:40+0300

2024-09-05T17:40+0300

2024-09-05T17:40+0300

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2024-25 UEFA Uluslar Ligi heyecanı 5 Eylül 2024 (bugün) başlıyor. 55 ülke 8 Haziran'da oynanacak finale kalmak için yarışacak.UEFA Uluslar Ligi bugün oynanacak maçlar ile başlayacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 55 ülkenin maç programı Avrupa’da ve Türkiye’de liglerin araya girmesiyle birlikte belli oldu. Türkiye’nin rakipleri ise Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Galler - Türkiye maçı 6 Eylül cuma günü saat 21.45’te başlayacak. TV8,5 ve Exxen platformu üzerinden maçlar canlı yayınlanacak. Türkiye - İzlanda maçı ise 9 Eylül saat 21:45 oynanacak.Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Hangi kanalda?Azerbaycan-İsveç maçı saat kaçta? Hangi kanalda?Azerbaycan ile İsveç bugün UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maç TV8.5 kanalından naklen yayınlanacak.Beyaz Rusya ile Bulgaristan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?21.45'te Beyaz Rusya-Bulgaristan maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.San Marino-Lihtenştayn maçı saat kaçta? Hangi kanalda?San Marino takımı Lihtenştayn ile saat 21.45'te mücadele edecek. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı saat kaçta oynanacak?Kuzey İrlanda ile Lüksemburg maçı saat 21.45'te karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.Estonya-Slovakya maçı ne zaman? Hangi kanalda?Estonya ile Slovakya bu akşam saat 21:45'te grup aşaması için mücadele edecek. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.Sırbistan-İspanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?Bu akşam saat 21.45'te başlayacak maç Sırbistan ile İspanya arasında grup mücadelesine sahne olacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.İran - Kırgızistan saat kaçta? Hangi kanalda?İran ile Kırgızistan maçı saat 19.00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.Suudi Arabistan - Endonezya maçı ne zaman? Hangi Kanalda?Maç 21.00'da bu akşam Suudi Arabistan ile Endonezya arasında olacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.Ürdün - Kuveyt maçı saat kaçta? Hangi kanalda?Ürdün Milli Takımı ile Kuveyt Milli Takımı bu akşam saat 21.00'da karşılaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.Danimarka - İsviçre maçı hangi kanalda? saat kaçta?İki İskandinavya ülkesi Danimarka ve İsveç bugün saat 21.45'te karşılaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu Exxen oldu.Portekiz - Hırvatistan saat kaçta? Hangi kanalda?Portekiz ile karşılaşan Hırvatistan grup aşamasında üç puan peşinde olacak. Maç saat 21.45'te oynanacak. Exxen üzerinden yayınlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/galatasaray-ve-fenerbahcenin-uefa-avrupa-ligi-kadrolari-aciklandi-1087691332.html

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