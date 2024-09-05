Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçları başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:24
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güvenli alışveriş yöntemleri neler?
12:05
83 dk
HABER MASASI
2020 yılından bu yana adı YKS olan üniversite giriş sınavının isimleri geçmişten bugüne kadar nasıl değişti bir bakalım.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'5G abone sayıları maalesef istenilen seviyeye gelmedi'
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Teedo Genel Müdürü Aytekin: Beyaz yakalılar işlerinden memnun değil
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘AFD ile Hristiyan Demokratların birlikte davranabileceği yeni bir büyük koalisyon pişiriliyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok
18:41
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
20:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
20:53
3 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
22:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları düzenlemesi AYM'de
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri anlatıyor: ABD askerinin başına nasıl çuval geçirildi?
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
17:11
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
17:23
8 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bugun-hangi-maclar-var-saat-kacta-uefa-uluslar-ligi-maclari-basladi-1087695812.html
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçları başladı
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçları başladı
Sputnik Türkiye
Futbolseverler tarafından merakla beklenen UEFA Uluslar Ligi 5 Eylül Perşembe günü (bugün) başlıyor. 5 Eylül-19 Kasım arası turnuvanın grup aşaması bu akşam... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T17:40+0300
2024-09-05T17:40+0300
spor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
uefa
uefa uluslar ligi
uefa avrupa ligi
uefa şampiyonlar ligi
uefa avrupa konferans ligi
uefa süper kupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084964044_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d954891e312f53cc7caf1bfe7509c9a2.jpg
2024-25 UEFA Uluslar Ligi heyecanı 5 Eylül 2024 (bugün) başlıyor. 55 ülke 8 Haziran'da oynanacak finale kalmak için yarışacak.UEFA Uluslar Ligi bugün oynanacak maçlar ile başlayacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 55 ülkenin maç programı Avrupa’da ve Türkiye’de liglerin araya girmesiyle birlikte belli oldu. Türkiye’nin rakipleri ise Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Galler - Türkiye maçı 6 Eylül cuma günü saat 21.45’te başlayacak. TV8,5 ve Exxen platformu üzerinden maçlar canlı yayınlanacak. Türkiye - İzlanda maçı ise 9 Eylül saat 21:45 oynanacak.Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Hangi kanalda?Azerbaycan-İsveç maçı saat kaçta? Hangi kanalda?Azerbaycan ile İsveç bugün UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maç TV8.5 kanalından naklen yayınlanacak.Beyaz Rusya ile Bulgaristan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?21.45'te Beyaz Rusya-Bulgaristan maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.San Marino-Lihtenştayn maçı saat kaçta? Hangi kanalda?San Marino takımı Lihtenştayn ile saat 21.45'te mücadele edecek. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı saat kaçta oynanacak?Kuzey İrlanda ile Lüksemburg maçı saat 21.45'te karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.Estonya-Slovakya maçı ne zaman? Hangi kanalda?Estonya ile Slovakya bu akşam saat 21:45'te grup aşaması için mücadele edecek. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.Sırbistan-İspanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?Bu akşam saat 21.45'te başlayacak maç Sırbistan ile İspanya arasında grup mücadelesine sahne olacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.İran - Kırgızistan saat kaçta? Hangi kanalda?İran ile Kırgızistan maçı saat 19.00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.Suudi Arabistan - Endonezya maçı ne zaman? Hangi Kanalda?Maç 21.00'da bu akşam Suudi Arabistan ile Endonezya arasında olacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.Ürdün - Kuveyt maçı saat kaçta? Hangi kanalda?Ürdün Milli Takımı ile Kuveyt Milli Takımı bu akşam saat 21.00'da karşılaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.Danimarka - İsviçre maçı hangi kanalda? saat kaçta?İki İskandinavya ülkesi Danimarka ve İsveç bugün saat 21.45'te karşılaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu Exxen oldu.Portekiz - Hırvatistan saat kaçta? Hangi kanalda?Portekiz ile karşılaşan Hırvatistan grup aşamasında üç puan peşinde olacak. Maç saat 21.45'te oynanacak. Exxen üzerinden yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/galatasaray-ve-fenerbahcenin-uefa-avrupa-ligi-kadrolari-aciklandi-1087691332.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084964044_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4684559f16fc30b79a7c0fccc509d916.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uluslar ligi maçı ne zaman, uluslar ligi saat kaçta, uluslar ligi hangi kanalda, azerbaycan maçı hangi kanalda, türkiye galler maçı saat kaçta, türkiye irlanda maçı hangi kanalda
uluslar ligi maçı ne zaman, uluslar ligi saat kaçta, uluslar ligi hangi kanalda, azerbaycan maçı hangi kanalda, türkiye galler maçı saat kaçta, türkiye irlanda maçı hangi kanalda

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçları başladı

17:40 05.09.2024
© AA / Emin SansarA Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü
A Milli Takım'a büyük destek: Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© AA / Emin Sansar
Abone ol
Futbolseverler tarafından merakla beklenen UEFA Uluslar Ligi 5 Eylül Perşembe günü (bugün) başlıyor. 5 Eylül-19 Kasım arası turnuvanın grup aşaması bu akşam saat 19.00'da Azerbaycan-İşveç arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Final etabı ise 4-8 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek.
2024-25 UEFA Uluslar Ligi heyecanı 5 Eylül 2024 (bugün) başlıyor. 55 ülke 8 Haziran'da oynanacak finale kalmak için yarışacak.
UEFA Uluslar Ligi bugün oynanacak maçlar ile başlayacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 55 ülkenin maç programı Avrupa’da ve Türkiye’de liglerin araya girmesiyle birlikte belli oldu. Türkiye’nin rakipleri ise Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Galler - Türkiye maçı 6 Eylül cuma günü saat 21.45’te başlayacak. TV8,5 ve Exxen platformu üzerinden maçlar canlı yayınlanacak. Türkiye - İzlanda maçı ise 9 Eylül saat 21:45 oynanacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Hangi kanalda?

Azerbaycan-İsveç maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Azerbaycan ile İsveç bugün UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Maç TV8.5 kanalından naklen yayınlanacak.

Beyaz Rusya ile Bulgaristan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

21.45'te Beyaz Rusya-Bulgaristan maçı oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.

San Marino-Lihtenştayn maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

San Marino takımı Lihtenştayn ile saat 21.45'te mücadele edecek. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.

Kuzey İrlanda-Lüksemburg maçı saat kaçta oynanacak?

Kuzey İrlanda ile Lüksemburg maçı saat 21.45'te karşılaşacak. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.

Estonya-Slovakya maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Estonya ile Slovakya bu akşam saat 21:45'te grup aşaması için mücadele edecek. Maçın yayınlanacağı kanal bulunmuyor.

Sırbistan-İspanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Bu akşam saat 21.45'te başlayacak maç Sırbistan ile İspanya arasında grup mücadelesine sahne olacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

İran - Kırgızistan saat kaçta? Hangi kanalda?

İran ile Kırgızistan maçı saat 19.00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Suudi Arabistan - Endonezya maçı ne zaman? Hangi Kanalda?

Maç 21.00'da bu akşam Suudi Arabistan ile Endonezya arasında olacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Ürdün - Kuveyt maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Ürdün Milli Takımı ile Kuveyt Milli Takımı bu akşam saat 21.00'da karşılaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Danimarka - İsviçre maçı hangi kanalda? saat kaçta?

İki İskandinavya ülkesi Danimarka ve İsveç bugün saat 21.45'te karşılaşacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu Exxen oldu.

Portekiz - Hırvatistan saat kaçta? Hangi kanalda?

Portekiz ile karşılaşan Hırvatistan grup aşamasında üç puan peşinde olacak. Maç saat 21.45'te oynanacak. Exxen üzerinden yayınlanacak.
uefa avrupa ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
SPOR
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadroları açıklandı
16:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала