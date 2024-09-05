https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bugun-aciklanacak-ekonomiye-2-yillik-yeni-program-geliyor-3-temel-degisiklik-yapilacak-1087665915.html

Bugün açıklanacak: Ekonomiye 2 yıllık yeni program geliyor, 3 temel değişiklik yapılacak

Bugün açıklanacak: Ekonomiye 2 yıllık yeni program geliyor, 3 temel değişiklik yapılacak

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) bugün açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, programın ana... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T07:49+0300

2024-09-05T07:49+0300

2024-09-05T07:54+0300

ekonomi

ekonomi

ekonomi paketi

ekonomi reform paketi

orta vadeli mali plan

orta vadeli program

orta vadeli plan hedefleri

orta vadeli program (ovp)

orta vadeli ekonomik programı

cevdet yılmaz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni OVP’nin makroekonomik göstergelerde güncellemeler içerdiğini vurguladı. Programda enflasyon, büyüme, milli gelir, ihracat ve turizm gibi makroekonomik rakamların yanı sıra bütçe büyüklükleri, bütçe açığı, harcamalar ve gelirler gibi veriler de güncellenecek.Yılmaz, OVP'nin güncellenmiş versiyonunun 'para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar' başlıkları altında üç ayaklı bir strateji ile hazırlandığını ifade etti.Enflasyon, büyüme ve cari dengede değişiklik bekleniyorAnkara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Harun Türker Kara, OVP’nin enflasyon, cari açık ve diğer makroekonomik değişkenlerde güncellemeler getireceğini belirtti. Türker Kara, "Enflasyonun, Merkez Bankası ile uyumlu bir patikada ilerleyeceği; büyümede ise ılımlı göstergeler ve beklentilerin öne çıkacağı; cari dengede ise daha olumlu bir değerlendirme yapılacağı" öngörüsünde bulundu.Tasarruf ve mali disiplin öne çıkacakYeni OVP’de 'tasarruf' başlığı önemli bir yer tutacak. Mali disiplin, para politikası ve yapısal reformlar, planın ana araçları olarak belirlendi. Türker, "Alınan tasarruf tedbirleri ve gelecekteki etkileri değerlendirilirken, yapısal reformlarla kalkınma planları arasındaki uyumun sağlanacağı" ifadelerini kullandı.Piyasalar i̇çin kritik sinyallerYeni Orta Vadeli Program, kamu ve özel sektöre öngörülebilir bir yol haritası sunması açısından büyük önem taşıyor. Güncellemeler, piyasalar için gelecek dönemin para politikaları hakkında kritik sinyaller verecek. Programın detayları, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.Yeni OVP'nin açıklanmasıyla birlikte ekonomi dünyasında dikkatler programın hedefleri ve içerdiği stratejilere çevrildi.Orta Vadeli Program (OVP), hükümetin ekonomiye yönelik 3 yıllık hedeflerini ve stratejilerini içeren bir yol haritasıdır. Türkiye'de ekonomik istikrarı sağlamak, büyüme hedeflerini belirlemek ve mali disiplini korumak amacıyla hazırlanan bu program, her yıl yenilenerek kamuoyuna açıklanır.Orta Vadeli Programı saat kaçta açıklanacak?Bugün sabah saatlerinde açıklanması planlanıyor.Orta Vadeli Program'ın amacı nedir?Orta Vadeli Program, Türkiye ekonomisinin genel görünümünü iyileştirmeyi amaçlar. Programın başlıca hedefleri arasında:Orta Vadeli Program'ın kapsamı ve i̇çeriğiOVP, genel olarak makroekonomik göstergeler üzerinde yoğunlaşır. Bu göstergeler arasında:Orta Vadeli Program nasıl hazırlanır ve açıklanır?OVP, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve ilgili bakanlıkların katkılarıyla hazırlanır. Hazırlık süreci, çeşitli ekonomik parametrelerin analiz edilmesi ve geleceğe yönelik tahminlerin yapılması ile başlar. Programın son hali, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.Orta Vadeli Program'ın önemi nedir?OVP, hem kamu hem de özel sektör için bir öngörü aracı olarak işlev görür. Ekonomik aktörler, yatırımlarını ve planlamalarını bu programa göre şekillendirir. Aynı zamanda, uluslararası yatırımcılar için Türkiye'nin ekonomik hedefleri ve istikrarı hakkında önemli sinyaller verir.Orta Vadeli Program güncellemeleri ve değişikliklerOVP, ekonomik koşullara göre yıllık olarak güncellenir. Hükümet, her yıl programda yer alan büyüme, enflasyon, bütçe açığı gibi hedefleri gözden geçirir ve gerekli görülen değişiklikleri yapar. Bu güncellemeler, piyasalara ve ekonomik aktörlere yol gösterici olur.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/radarda-gozuktu-meteoroloji-sehir-sehir-uyardi-dolu-ani-sel-ve-gok-gurultulu-saganak-yagmur-kapida-1087664862.html

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