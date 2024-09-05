Bugün açıklanacak: Ekonomiye 2 yıllık yeni program geliyor, 3 temel değişiklik yapılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:24
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güvenli alışveriş yöntemleri neler?
12:05
83 dk
HABER MASASI
2020 yılından bu yana adı YKS olan üniversite giriş sınavının isimleri geçmişten bugüne kadar nasıl değişti bir bakalım.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin 2023 yılı telekom sektörü gerçekleşmeleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Beyaz yakalıların iş hayatındaki zorluklar
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘AFD ile Hristiyan Demokratların birlikte davranabileceği yeni bir büyük koalisyon pişiriliyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok
18:41
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
20:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
20:53
3 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
22:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşacak
08:10
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bugun-aciklanacak-ekonomiye-2-yillik-yeni-program-geliyor-3-temel-degisiklik-yapilacak-1087665915.html
Bugün açıklanacak: Ekonomiye 2 yıllık yeni program geliyor, 3 temel değişiklik yapılacak
Bugün açıklanacak: Ekonomiye 2 yıllık yeni program geliyor, 3 temel değişiklik yapılacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) bugün açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, programın ana... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T07:49+0300
2024-09-05T07:54+0300
ekonomi
ekonomi
ekonomi paketi
ekonomi reform paketi
orta vadeli mali plan
orta vadeli program
orta vadeli plan hedefleri
orta vadeli program (ovp)
orta vadeli ekonomik programı
cevdet yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni OVP’nin makroekonomik göstergelerde güncellemeler içerdiğini vurguladı. Programda enflasyon, büyüme, milli gelir, ihracat ve turizm gibi makroekonomik rakamların yanı sıra bütçe büyüklükleri, bütçe açığı, harcamalar ve gelirler gibi veriler de güncellenecek.Yılmaz, OVP'nin güncellenmiş versiyonunun 'para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar' başlıkları altında üç ayaklı bir strateji ile hazırlandığını ifade etti.Enflasyon, büyüme ve cari dengede değişiklik bekleniyorAnkara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Harun Türker Kara, OVP’nin enflasyon, cari açık ve diğer makroekonomik değişkenlerde güncellemeler getireceğini belirtti. Türker Kara, "Enflasyonun, Merkez Bankası ile uyumlu bir patikada ilerleyeceği; büyümede ise ılımlı göstergeler ve beklentilerin öne çıkacağı; cari dengede ise daha olumlu bir değerlendirme yapılacağı" öngörüsünde bulundu.Tasarruf ve mali disiplin öne çıkacakYeni OVP’de 'tasarruf' başlığı önemli bir yer tutacak. Mali disiplin, para politikası ve yapısal reformlar, planın ana araçları olarak belirlendi. Türker, "Alınan tasarruf tedbirleri ve gelecekteki etkileri değerlendirilirken, yapısal reformlarla kalkınma planları arasındaki uyumun sağlanacağı" ifadelerini kullandı.Piyasalar i̇çin kritik sinyallerYeni Orta Vadeli Program, kamu ve özel sektöre öngörülebilir bir yol haritası sunması açısından büyük önem taşıyor. Güncellemeler, piyasalar için gelecek dönemin para politikaları hakkında kritik sinyaller verecek. Programın detayları, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.Yeni OVP'nin açıklanmasıyla birlikte ekonomi dünyasında dikkatler programın hedefleri ve içerdiği stratejilere çevrildi.Orta Vadeli Program (OVP), hükümetin ekonomiye yönelik 3 yıllık hedeflerini ve stratejilerini içeren bir yol haritasıdır. Türkiye'de ekonomik istikrarı sağlamak, büyüme hedeflerini belirlemek ve mali disiplini korumak amacıyla hazırlanan bu program, her yıl yenilenerek kamuoyuna açıklanır.Orta Vadeli Programı saat kaçta açıklanacak?Bugün sabah saatlerinde açıklanması planlanıyor.Orta Vadeli Program'ın amacı nedir?Orta Vadeli Program, Türkiye ekonomisinin genel görünümünü iyileştirmeyi amaçlar. Programın başlıca hedefleri arasında:Orta Vadeli Program'ın kapsamı ve i̇çeriğiOVP, genel olarak makroekonomik göstergeler üzerinde yoğunlaşır. Bu göstergeler arasında:Orta Vadeli Program nasıl hazırlanır ve açıklanır?OVP, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve ilgili bakanlıkların katkılarıyla hazırlanır. Hazırlık süreci, çeşitli ekonomik parametrelerin analiz edilmesi ve geleceğe yönelik tahminlerin yapılması ile başlar. Programın son hali, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.Orta Vadeli Program'ın önemi nedir?OVP, hem kamu hem de özel sektör için bir öngörü aracı olarak işlev görür. Ekonomik aktörler, yatırımlarını ve planlamalarını bu programa göre şekillendirir. Aynı zamanda, uluslararası yatırımcılar için Türkiye'nin ekonomik hedefleri ve istikrarı hakkında önemli sinyaller verir.Orta Vadeli Program güncellemeleri ve değişikliklerOVP, ekonomik koşullara göre yıllık olarak güncellenir. Hükümet, her yıl programda yer alan büyüme, enflasyon, bütçe açığı gibi hedefleri gözden geçirir ve gerekli görülen değişiklikleri yapar. Bu güncellemeler, piyasalara ve ekonomik aktörlere yol gösterici olur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/radarda-gozuktu-meteoroloji-sehir-sehir-uyardi-dolu-ani-sel-ve-gok-gurultulu-saganak-yagmur-kapida-1087664862.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7ceb400544137da7298ea1c2f184c82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ovp ne zaman açıklanacak, ovp nedir, ovp 5 eylül, ovp ne zaman, ovp 2024, ovp saat kaçta açıklanacak, orta vadeli plan, orta vadeli program 2024, orta vadeli program nedir, orta vadeli program enflasyon tahmini
ovp ne zaman açıklanacak, ovp nedir, ovp 5 eylül, ovp ne zaman, ovp 2024, ovp saat kaçta açıklanacak, orta vadeli plan, orta vadeli program 2024, orta vadeli program nedir, orta vadeli program enflasyon tahmini

Bugün açıklanacak: Ekonomiye 2 yıllık yeni program geliyor, 3 temel değişiklik yapılacak

07:49 05.09.2024 (güncellendi: 07:54 05.09.2024)
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) bugün açıklanacağını duyurdu. Yılmaz, programın ana çerçevesinin korunacağını ancak üç temel konuda güncelleme yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni OVP’nin makroekonomik göstergelerde güncellemeler içerdiğini vurguladı. Programda enflasyon, büyüme, milli gelir, ihracat ve turizm gibi makroekonomik rakamların yanı sıra bütçe büyüklükleri, bütçe açığı, harcamalar ve gelirler gibi veriler de güncellenecek.
Yılmaz, OVP'nin güncellenmiş versiyonunun 'para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar' başlıkları altında üç ayaklı bir strateji ile hazırlandığını ifade etti.

Enflasyon, büyüme ve cari dengede değişiklik bekleniyor

Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Harun Türker Kara, OVP’nin enflasyon, cari açık ve diğer makroekonomik değişkenlerde güncellemeler getireceğini belirtti. Türker Kara, "Enflasyonun, Merkez Bankası ile uyumlu bir patikada ilerleyeceği; büyümede ise ılımlı göstergeler ve beklentilerin öne çıkacağı; cari dengede ise daha olumlu bir değerlendirme yapılacağı" öngörüsünde bulundu.

Tasarruf ve mali disiplin öne çıkacak

Yeni OVP’de 'tasarruf' başlığı önemli bir yer tutacak. Mali disiplin, para politikası ve yapısal reformlar, planın ana araçları olarak belirlendi. Türker, "Alınan tasarruf tedbirleri ve gelecekteki etkileri değerlendirilirken, yapısal reformlarla kalkınma planları arasındaki uyumun sağlanacağı" ifadelerini kullandı.

Piyasalar i̇çin kritik sinyaller

Yeni Orta Vadeli Program, kamu ve özel sektöre öngörülebilir bir yol haritası sunması açısından büyük önem taşıyor. Güncellemeler, piyasalar için gelecek dönemin para politikaları hakkında kritik sinyaller verecek. Programın detayları, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.
Yeni OVP'nin açıklanmasıyla birlikte ekonomi dünyasında dikkatler programın hedefleri ve içerdiği stratejilere çevrildi.
Orta Vadeli Program (OVP), hükümetin ekonomiye yönelik 3 yıllık hedeflerini ve stratejilerini içeren bir yol haritasıdır. Türkiye'de ekonomik istikrarı sağlamak, büyüme hedeflerini belirlemek ve mali disiplini korumak amacıyla hazırlanan bu program, her yıl yenilenerek kamuoyuna açıklanır.

Orta Vadeli Programı saat kaçta açıklanacak?

Bugün sabah saatlerinde açıklanması planlanıyor.

Orta Vadeli Program'ın amacı nedir?

Orta Vadeli Program, Türkiye ekonomisinin genel görünümünü iyileştirmeyi amaçlar. Programın başlıca hedefleri arasında:
Enflasyonun kontrolü: Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak.
Büyüme hedefleri: Sürdürülebilir büyümeyi destekleyerek milli gelir artışını teşvik etmek.
İstihdam ve yatırım: Yatırımları artırarak istihdam yaratmak.
Dış ticaret dengesinin i̇yileştirilmesi: İhracatı artırmak ve cari açığı azaltmak.
Mali disiplinin korunması: Bütçe açığını kontrol altında tutarak kamu maliyesini güçlendirmek.

Orta Vadeli Program'ın kapsamı ve i̇çeriği

OVP, genel olarak makroekonomik göstergeler üzerinde yoğunlaşır. Bu göstergeler arasında:
Enflasyon oranı: Merkez Bankası ile uyumlu bir enflasyon patikası.
Büyüme tahminleri: Ekonomik büyüme oranları ve büyüme hedefleri.
Cari açık ve bütçe dengesi: Cari dengeye dair tahminler ve bütçe açığı hedefleri.
Kamu harcamaları ve gelirler: Kamu harcamalarının ve gelirlerinin dağılımı ve öncelikleri.

Orta Vadeli Program nasıl hazırlanır ve açıklanır?

OVP, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve ilgili bakanlıkların katkılarıyla hazırlanır. Hazırlık süreci, çeşitli ekonomik parametrelerin analiz edilmesi ve geleceğe yönelik tahminlerin yapılması ile başlar. Programın son hali, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Orta Vadeli Program'ın önemi nedir?

OVP, hem kamu hem de özel sektör için bir öngörü aracı olarak işlev görür. Ekonomik aktörler, yatırımlarını ve planlamalarını bu programa göre şekillendirir. Aynı zamanda, uluslararası yatırımcılar için Türkiye'nin ekonomik hedefleri ve istikrarı hakkında önemli sinyaller verir.

Orta Vadeli Program güncellemeleri ve değişiklikler

OVP, ekonomik koşullara göre yıllık olarak güncellenir. Hükümet, her yıl programda yer alan büyüme, enflasyon, bütçe açığı gibi hedefleri gözden geçirir ve gerekli görülen değişiklikleri yapar. Bu güncellemeler, piyasalara ve ekonomik aktörlere yol gösterici olur.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kısa süreli dolu yağışı görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
TÜRKİYE
Radarda gözüktü, Meteoroloji şehir şehir uyardı: Dolu, ani sel ve gök gürültülü sağanak yağmur kapıda
07:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала