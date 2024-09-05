https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/besiktas-uefa-avrupa-ligi-kadrosu-aciklandi-1087661858.html

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek nihai kadroyu açıkladı. İlk kez uygulanacak yeni UEFA Avrupa Ligi formatında hangi isimler mücadele edecek? 05.09.2024, Sputnik Türkiye

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spor

beşiktaş

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uefa avrupa ligi

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avrupa ligi

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez uygulanacak yeni formatında bu sezon mücadele edecek Beşiktaş, UEFA kadrosunu açıkladı. Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda kimler var? Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği nihai kadroda, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ve Alex Oxlade Chamberlain bulunmuyor. Beşiktaş'ın UEFA kadrosunda bulunan isimler ise "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Mustafa Erhan Hekimoğlu" olarak açıklandı.B Listesi'nde bulunan isimlerde "Emir Yaşar, Arda Berk Özüarap, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay" bulunuyor.Beşiktaş Avrupa Ligi'nde hangi takımlarla karşılaşacak? Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax, E.Frankfurt, Lyon, Malmö, Maccabi Tel Aviv, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak.

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