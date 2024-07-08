https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1085636362.html
Benzin motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Benzin motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T09:12+0300
2024-07-08T09:12+0300
2024-07-08T09:24+0300
ekonomi
benzin
motorin
lpg
fiyat
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Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzinde 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi.8 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231207/motorine-indirim-geldi-benzinin-fiyati-ne-zaman-dusecek-1078157742.html
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benzin ve motorine zam geldi, 8 temmuz 2024 akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları
benzin ve motorine zam geldi, 8 temmuz 2024 akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları
Benzin motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
09:12 08.07.2024 (güncellendi: 09:24 08.07.2024)
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor
Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzinde 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi.
8 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.73 TL
Motorin litre fiyatı: 44.69 TL
LPG litre fiyatı: 22.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.63 TL
Motorin litre fiyatı: 44.62 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.74 TL
Motorin litre fiyatı: 45.70 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.12 TL
Motorin litre fiyatı: 46.15 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL