https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1085636362.html

Benzin motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Benzin motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T09:12+0300

2024-07-08T09:12+0300

2024-07-08T09:24+0300

ekonomi

benzin

motorin

lpg

fiyat

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Son olarak 6 aylık enflasyonun netleşmesinin ardından ÖTV zammı uygulandı. Bu orana göre benzinde 2.21 lira, motorinde 2.07 lira zam geldi.8 Temmuz 2024 güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde: Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231207/motorine-indirim-geldi-benzinin-fiyati-ne-zaman-dusecek-1078157742.html

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2024

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Sputnik Türkiye

benzin ve motorine zam geldi, 8 temmuz 2024 akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları