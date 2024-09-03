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Lavrov: Japonya, kendi şehirlerine atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda sessiz kalıyor
Lavrov: Japonya, kendi şehirlerine atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda sessiz kalıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T22:20+0300
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dünya
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rusya dışişleri bakanlığı
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nagazaki
hiroşima
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Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zafer ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 79. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Lavrov, Japon yetkililerin Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kaldıklarını; bunun yerine ‘Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi oluşturduğuna’ dair açıklamalar yaptıklarını söyledi. Lavrov, “Japon yetkililer, Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kalıyorlar. Bunun yerine, bu şehirlerdeki yıllık anma törenlerinde Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi oluşturduğuna dair çirkince açıklamalar yapılıyor” dedi.Lavrov, Batı'da, tarihi yeniden yazma, adlarını savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla sonsuza dek lekeleyenleri aklama girişimlerinin çoğaldığını ve Tokyo’nun başta SSCB olmak üzere birçok devlete karşı saldırganlığından pişmanlık duymak yerine, 2. Dünya Savaşı'nı Rusya’nın başlattığına dair saçma suçlamalarda bulunmaya devam ettiğini vurguladı.Moskova’nın militarist Japonya'nın Nazi Almanyası ve faşist İtalya ile üçlü ittifak oluşturması ve Tokyo'nun Sovyetler Birliği'ne karşı saldırgan kampanyasında Üçüncü Reich'a çeşitli askeri-teknik ve lojistik yardım sağlaması ile ilgili gerçeklerin tahrif edildiğini gözlemlediğini kaydeden Lavrov, şöyle devam etti:Lavrov ayrıca, Tokyo'nun kendi anayasasının barışçıl hükümlerine uymasının bölgesel ve küresel güvenliğin güçlendirilmesini kolaylaştıracağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/patrusev-abdnin-japonyaya-natonun-dogu-kolu-rolunu-verdigini-soyledi-1087555292.html
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, tokyo, abd, atom bombası, nagazaki, hiroşima, nazi almanyası, sovyetler birliği, kızıl ordu
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, tokyo, abd, atom bombası, nagazaki, hiroşima, nazi almanyası, sovyetler birliği, kızıl ordu

Lavrov: Japonya, kendi şehirlerine atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda sessiz kalıyor

22:20 03.09.2024
Sergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kaldığını belirtti.
Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zafer ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 79. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Lavrov, Japon yetkililerin Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kaldıklarını; bunun yerine ‘Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi oluşturduğuna’ dair açıklamalar yaptıklarını söyledi.
Lavrov, “Japon yetkililer, Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kalıyorlar. Bunun yerine, bu şehirlerdeki yıllık anma törenlerinde Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi oluşturduğuna dair çirkince açıklamalar yapılıyor” dedi.
Lavrov, Batı'da, tarihi yeniden yazma, adlarını savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla sonsuza dek lekeleyenleri aklama girişimlerinin çoğaldığını ve Tokyo’nun başta SSCB olmak üzere birçok devlete karşı saldırganlığından pişmanlık duymak yerine, 2. Dünya Savaşı'nı Rusya’nın başlattığına dair saçma suçlamalarda bulunmaya devam ettiğini vurguladı.
Moskova’nın militarist Japonya'nın Nazi Almanyası ve faşist İtalya ile üçlü ittifak oluşturması ve Tokyo'nun Sovyetler Birliği'ne karşı saldırgan kampanyasında Üçüncü Reich'a çeşitli askeri-teknik ve lojistik yardım sağlaması ile ilgili gerçeklerin tahrif edildiğini gözlemlediğini kaydeden Lavrov, şöyle devam etti:
“Bu koşullarda, Kwantung Ordusu'nu mağlup eden Kızıl Ordu'nun asker ve subaylarının yiğitliğinden bir kez daha bahsetmek yerinde olur. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çinli ve Moğol meslektaşlarıyla birlikte, 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın işlediği suçlara dair yeni kanıtları ortaya çıkarmayı amaçlayan çeşitli bilgilendirme, eğitim ve askeri anma çalışmaları yürütüyor ve sürdürmeye devam edecek.”
Lavrov ayrıca, Tokyo'nun kendi anayasasının barışçıl hükümlerine uymasının bölgesel ve küresel güvenliğin güçlendirilmesini kolaylaştıracağını kaydetti.
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