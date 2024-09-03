https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/lavrov-japonya-kendi-sehirlerine-atilan-atom-bombalarinin-abdnin-eseri-oldugu-konusunda-sessiz-1087607217.html
Lavrov: Japonya, kendi şehirlerine atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda sessiz kalıyor
Lavrov: Japonya, kendi şehirlerine atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda sessiz kalıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T22:20+0300
2024-09-03T22:20+0300
2024-09-03T22:19+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
japonya
tokyo
abd
atom bombası
nagazaki
hiroşima
nazi almanyası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086495111_0:31:731:442_1920x0_80_0_0_360893046c28d54666735798b84a0e30.png
Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zafer ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 79. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Lavrov, Japon yetkililerin Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kaldıklarını; bunun yerine ‘Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi oluşturduğuna’ dair açıklamalar yaptıklarını söyledi. Lavrov, “Japon yetkililer, Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kalıyorlar. Bunun yerine, bu şehirlerdeki yıllık anma törenlerinde Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi oluşturduğuna dair çirkince açıklamalar yapılıyor” dedi.Lavrov, Batı'da, tarihi yeniden yazma, adlarını savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla sonsuza dek lekeleyenleri aklama girişimlerinin çoğaldığını ve Tokyo’nun başta SSCB olmak üzere birçok devlete karşı saldırganlığından pişmanlık duymak yerine, 2. Dünya Savaşı'nı Rusya’nın başlattığına dair saçma suçlamalarda bulunmaya devam ettiğini vurguladı.Moskova’nın militarist Japonya'nın Nazi Almanyası ve faşist İtalya ile üçlü ittifak oluşturması ve Tokyo'nun Sovyetler Birliği'ne karşı saldırgan kampanyasında Üçüncü Reich'a çeşitli askeri-teknik ve lojistik yardım sağlaması ile ilgili gerçeklerin tahrif edildiğini gözlemlediğini kaydeden Lavrov, şöyle devam etti:Lavrov ayrıca, Tokyo'nun kendi anayasasının barışçıl hükümlerine uymasının bölgesel ve küresel güvenliğin güçlendirilmesini kolaylaştıracağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/patrusev-abdnin-japonyaya-natonun-dogu-kolu-rolunu-verdigini-soyledi-1087555292.html
tokyo
hiroşima
nazi almanyası
sovyetler birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086495111_52:0:681:472_1920x0_80_0_0_f71733dee85dc3421e2fa758dc633d20.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, tokyo, abd, atom bombası, nagazaki, hiroşima, nazi almanyası, sovyetler birliği, kızıl ordu
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, tokyo, abd, atom bombası, nagazaki, hiroşima, nazi almanyası, sovyetler birliği, kızıl ordu
Lavrov: Japonya, kendi şehirlerine atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda sessiz kalıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kaldığını belirtti.
Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zafer ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 79. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Lavrov, Japon yetkililerin Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kaldıklarını; bunun yerine ‘Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi oluşturduğuna’ dair açıklamalar yaptıklarını söyledi.
Lavrov, “Japon yetkililer, Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kalıyorlar. Bunun yerine, bu şehirlerdeki yıllık anma törenlerinde Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi oluşturduğuna dair çirkince açıklamalar yapılıyor” dedi.
Lavrov, Batı'da, tarihi yeniden yazma, adlarını savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla sonsuza dek lekeleyenleri aklama girişimlerinin çoğaldığını ve Tokyo’nun başta SSCB olmak üzere birçok devlete karşı saldırganlığından pişmanlık duymak yerine, 2. Dünya Savaşı'nı Rusya’nın başlattığına dair saçma suçlamalarda bulunmaya devam ettiğini vurguladı.
Moskova’nın militarist Japonya'nın Nazi Almanyası ve faşist İtalya ile üçlü ittifak oluşturması ve Tokyo'nun Sovyetler Birliği'ne karşı saldırgan kampanyasında Üçüncü Reich'a çeşitli askeri-teknik ve lojistik yardım sağlaması ile ilgili gerçeklerin tahrif edildiğini gözlemlediğini kaydeden Lavrov, şöyle devam etti:
“Bu koşullarda, Kwantung Ordusu'nu mağlup eden Kızıl Ordu'nun asker ve subaylarının yiğitliğinden bir kez daha bahsetmek yerinde olur. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çinli ve Moğol meslektaşlarıyla birlikte, 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın işlediği suçlara dair yeni kanıtları ortaya çıkarmayı amaçlayan çeşitli bilgilendirme, eğitim ve askeri anma çalışmaları yürütüyor ve sürdürmeye devam edecek.”
Lavrov ayrıca, Tokyo'nun kendi anayasasının barışçıl hükümlerine uymasının bölgesel ve küresel güvenliğin güçlendirilmesini kolaylaştıracağını kaydetti.