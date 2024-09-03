https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/lavrov-japonya-kendi-sehirlerine-atilan-atom-bombalarinin-abdnin-eseri-oldugu-konusunda-sessiz-1087607217.html

Lavrov: Japonya, kendi şehirlerine atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda sessiz kalıyor

Lavrov: Japonya, kendi şehirlerine atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda sessiz kalıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T22:20+0300

2024-09-03T22:20+0300

2024-09-03T22:19+0300

dünya

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

japonya

tokyo

abd

atom bombası

nagazaki

hiroşima

nazi almanyası

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Militarist Japonya'ya karşı kazanılan zafer ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 79. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Lavrov, Japon yetkililerin Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kaldıklarını; bunun yerine ‘Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi oluşturduğuna’ dair açıklamalar yaptıklarını söyledi. Lavrov, “Japon yetkililer, Ağustos 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ABD’nin ‘eseri’ olduğu konusunda kasıtlı olarak sessiz kalıyorlar. Bunun yerine, bu şehirlerdeki yıllık anma törenlerinde Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidi oluşturduğuna dair çirkince açıklamalar yapılıyor” dedi.Lavrov, Batı'da, tarihi yeniden yazma, adlarını savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla sonsuza dek lekeleyenleri aklama girişimlerinin çoğaldığını ve Tokyo’nun başta SSCB olmak üzere birçok devlete karşı saldırganlığından pişmanlık duymak yerine, 2. Dünya Savaşı'nı Rusya’nın başlattığına dair saçma suçlamalarda bulunmaya devam ettiğini vurguladı.Moskova’nın militarist Japonya'nın Nazi Almanyası ve faşist İtalya ile üçlü ittifak oluşturması ve Tokyo'nun Sovyetler Birliği'ne karşı saldırgan kampanyasında Üçüncü Reich'a çeşitli askeri-teknik ve lojistik yardım sağlaması ile ilgili gerçeklerin tahrif edildiğini gözlemlediğini kaydeden Lavrov, şöyle devam etti:Lavrov ayrıca, Tokyo'nun kendi anayasasının barışçıl hükümlerine uymasının bölgesel ve küresel güvenliğin güçlendirilmesini kolaylaştıracağını kaydetti.

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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, tokyo, abd, atom bombası, nagazaki, hiroşima, nazi almanyası, sovyetler birliği, kızıl ordu