https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bati-ukraynanin-rusyayi-yenmesine-ve-topraklari-geri-almasina-yardim-edemez-1087687154.html

'Batı, Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine ve toprakları geri almasına yardım edemez'

'Batı, Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine ve toprakları geri almasına yardım edemez'

Sputnik Türkiye

ABD basınında yer alan bir analize, Batılı ülkelerin Donbass'ta yaşanan süreçlerde Ukrayna'ya yardım edemeyeceği vurgulandı. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T15:46+0300

2024-09-05T15:46+0300

2024-09-05T15:46+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

responsible statecraft

kursk

kursk bölgesi

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ABD'de yayın yapan Responsible Statecraft adlı portalın yazarlarından Anatol Lieven, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ndeki saldırıları kapsamında bölgedeki güç dengelerinin nasıl değiştiğine mercek tuttu.Ukrayna'nın Kursk Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunmasının üzerinden bir ay geçtiğini anımsatan Lieven, bu adımın 'ibreyi Kiev'e çevirmediğini', aksine bu süre zarfında Rus ordusunun çeşitli cephelerde önemli kazanımlar elde ettiğini belirtti.Lieven, "Artık Batı'nın askeri teçhizatlarıyla bile Ukrayna'nın Rusya'yı ezici bir yenilgiye uğratma ve kaybettiği toprakları güç kullanarak geri kazanma ihtimali yok" dedi.Kiev'in artık Ukrayna ordusunun çöküş ihtimaliyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Lieven, olası müzakereler için askeri konumunu güçlendiren tarafın Ukrayna değil, Rusya olduğunu vurguladı.Lieven, Ukrayna'nın Rus topraklarını Batı'nın uzun menzilli füzeleriyle vurmak için izin talep ettiği saldırıların da mevcut durum üzerinde ciddi bir etki yaratmayacağının aşikar olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rusyada-gozler-putinin-dogu-ekonomi-forumu-konusmasina-odaklandi-1087667405.html

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rusya, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, responsible statecraft, kursk, kursk bölgesi, kiev