https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/izmir-korfezindeki-toplu-balik-olumlerinin-nedeni-belli-oldu-1087210997.html

İzmir Körfezi'ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu

İzmir Körfezi'ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu. Bakanlık ölümlere sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersizliğinin neden... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T11:33+0300

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türkiye

izmir

izmir körfezi

toplu balık ölümleri

tarım ve orman bakanlığı

denetim

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlattı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alındığı aktarıldı.Oksijen seviyesi yetersiz Numunelerin yetkili laboratuvar tarafından incelendiği bilgisine yer verilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirtildi.Yedi dere mercek altında Açıklamada, daha ayrıntılı inceleme için bölgeye Deniz İzleme Gemisi ile Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı gönderildiği, körfeze deşarj olan yedi dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılacağı bildirildi. Yaşanan kirlilikle mücadele için sorumlu yerel yönetimlerin bakanlık tarafından uyarıldığı ifade edilen açıklamada, gelişmelerin yakından ve hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/izmir-buyuksehir-belediyesinden-korfezdeki-kotu-koku-ve-balik-olumlerine-iliskin-aciklama-1087116453.html

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izmir, izmir körfezi, toplu balık ölümleri, tarım ve orman bakanlığı, denetim