https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/ameliyatta-hastanin-dalagi-yerine-karacigeri-alindigi-iddiasi-yargiya-tasindi-1087689397.html

Ameliyatta hastanın dalağı yerine karaciğeri alındığı için öldüğü iddiası yargıya taşındı

Ameliyatta hastanın dalağı yerine karaciğeri alındığı için öldüğü iddiası yargıya taşındı

Sputnik Türkiye

ABD'de bir hastanın ameliyatta yanlış organının alınması nedeniyle öldüğü öne sürüldü. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T16:39+0300

2024-09-05T16:39+0300

2024-09-05T16:42+0300

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ABD'nin Florida eyaletinde ağustosta ölen William Bryan'ın aile avukatı konuya ilişkin açıklama yaptı.Avukat, Alabama'da yaşayan William Bryan ile eşi Beverly'nin, Florida eyaletindeki kiralık mülklerine gittikleri sırada 70 yaşındaki William'ın vücudunun sol tarafında ağrı hissettiğini ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.Doktorların, Bryan'ın dalağında problem olduğunu ve ameliyat edilmesini tavsiye ettiğini belirten avukat, ailenin, ilk başta bu teklife sıcak bakmadığını ancak daha sonra hastanedeki doktorlarca ikna edildiklerini dile getirdi. Avukat, doktor Thomas Shaknovsky'nin 'kapalı dalak ameliyatı' olarak adlandırılan 'laparoskopik splenektomi' yöntemiyle 21 Ağustos'ta ameliyatı yaptığı ancak operasyon sırasında William'ın dalağı yerine karaciğerini aldığını öne sürdü.Doktorun ilk hatası değil iddiası Shaknovsky'nin, ameliyat sırasında aldığı organın dalak olduğunu iddia ettiğini ileri süren avukat, hastanın ölümünden sonra söz konusu organın aslında karaciğer olduğunun ortaya çıktığını savundu.Avukat, Shaknovsky'nin 2023'teki bir ameliyatta da başka bir hastanın böbrek üstü bezinden parça almak yerine pankreasından parça aldığını öne sürerek, bu konudaki davanın 'gizlice' çözüldüğünü söyledi.Bryan ailesinin avukatı, doktorun görevine son verilmesini talep ettiklerini kaydetti.Hastaneden yapılan açıklamada ise iddialar hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

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