https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sahte-botoks-alarm-veriyor-cok-uygun-fiyat-var-ise-orada-sahte-kacak-urun-kullanim-ihtimali-yuksek-1087272319.html

Sahte botoks alarm veriyor: 'Çok uygun fiyat var ise orada sahte, kaçak ürün kullanım ihtimali yüksek'

Sahte botoks alarm veriyor: 'Çok uygun fiyat var ise orada sahte, kaçak ürün kullanım ihtimali yüksek'

Sputnik Türkiye

Sahte botoks ürünlerin uygulanmasının enfeksiyondan felce kadar bir çok sağlık sorununa yol açabileceği konusunda uyaran uzmanlar, 'çok uygun fiyatlı' ürünlere... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T13:53+0300

2024-08-26T13:53+0300

2024-08-26T13:53+0300

türkiye

botoks

sağlık

sağlık bakanlığı

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Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği ve Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Dr. Yılmaz Turan, botoksun, yanlış ellerde ve ruhsatsız ya da sahte ürünlerle uygulandığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkati çekerek "Klinik gözlemlerimize göre, sahte botokslar alarm veriyor." dedi.'Sahte ve kaçak botoks kullanımı yüzde 30'un üzerinde'Sahte botoks ürünlerinin insan sağlığı üzerinde ölümcül sonuçlar doğurabileceğinin altını çizen Turan, "Son dönemde piyasada çok sayıda kaçak ve sahte ürün kullanıldığı öngörülmektedir. Bu kullanımın yüzde 30'un üzerinde olduğu tahmin edilmektedir." bilgisini verdi.Yetkisiz kişilere bu yasal ve ruhsatlı ürünlerin satışının yasak olduğunu bildiren Turan, "merdiven altı" yerlerin yaptığı botoks işlemlerinin halk sağlığına büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı.Turan, şöyle devam etti:Bakanlık onayı olmayan, ruhsatsız ürünlerin hangi koşullarda üretildiğinin ve içeriklerinin belirsiz olduğunu anlatan Turan, piyasadaki sahte ve ruhsatsız ürünlerin genelde "İran, Çin, Kore, Hint, Mısır, Rus, Panama, Ukrayna botoksu" gibi isimlerle yer aldığını aktardı.'Güzellik salonu, kuaför, SPA gibi işletmelerin bu işlemi yapmaya yetkileri yok'Uluslararası Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) Hasta Güvenliği Komitesi Üyesi Prof. Dr. Akın Yücel de Türkiye'de ruhsatlı ürünlerin belli olduğunu belirterek, "Ruhsatlı olan ürünler sadece belirli ecza depoları tarafından yetkili hekimlere satılıyor. Merdiven altı uygulamalarda kullanılan ürünler ise genelde sahte ya da kaçak ürünler. İran üzerinden Hindistan, Çin ya da Kore kaynaklı ürünler getiriliyor." dedi.Sahte ürünlerin etken maddesinin yetersiz olması nedeniyle etkisinin kısa süreli ve az olabileceğini ifade eden Yücel, sözlerine şöyle devam etti:Sağlık Bakanlığı'ndan hekimlere mektupBu sorunlara dikkati çekmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından hekimlere mektup gönderildiğini belirten Yücel, "Mektupta, sahte ürünlerin orijinal ürün karekodlarını taklit edebildiği bilgisi verilerek, bu ürünlerin sadece yetkili ecza depoları aracılığıyla alınması gereğinin altı çizildi." dedi.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da geçtiğimiz aylarda "Ülkemizde Ruhsatlandırılmamış 'Botulinum Toksini' Etkin Maddeli Ürünlerin Kullanılmaması Hakkında" konulu mektup hekimlere gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/samsunda-yanlis-botoks-uygulamasi-yuzunde-yaralar-olustu-taksirle-yaralama-sayildi-1085873687.html

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botoks, sağlık, sağlık bakanlığı