https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-ve-misir-filistin-meselesinde-ortak-bir-durusa-sahiptir-1087645407.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısında konuştu. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T17:15+0300

2024-09-04T17:15+0300

2024-09-04T17:34+0300

politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087634737_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_2ce624fc3b671998cc6745fa3e1ce611.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:'Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz'Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin konuşmasında satır başları: Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi'nin huzurunda iki ülke arasında 17 anlaşma imzalandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.Toplantı sonrası iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine geçildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi huzurunda imzalanan 17 anlaşma şöyle:Törende, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi 1. Toplantısı Ortak Bildirisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve es-Sisi tarafından imza altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/turk-medyasi-erdogan-brics-zirvesine-katilacak-1087644342.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cumhurbaşkanı erdoğan son dakika, cumhurbaşkanı erdoğan son dakika, erdoğan sisi