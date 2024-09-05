https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/72-londralinin-oldugu-grenfell-yangininda-sorumlu-hukumet-denetleyiciler-ve-binanin-dis-kaplamasi-1087670494.html
72 Londralının öldüğü Grenfell yangınında sorumlu hükümet, denetleyiciler ve binanın dış kaplaması oldu
72 Londralının öldüğü Grenfell yangınında sorumlu hükümet, denetleyiciler ve binanın dış kaplaması oldu
Sputnik Türkiye
Londra’nın ortasında 24 katlı apartmanda çıkan ve 60 saat süren yangın sonrasında kurulan bağımsız kurul, yangına dair son raporunu dün yayımladı. Rapora göre... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T09:53+0300
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Londra’da 2017’de meydana gelen Grenfell apartmanındaki yangınında çoğu yabancı kökenli 72 Londralı, hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 gün boyunca yanan 600 kişinin yaşadığı binada ölenlerin yaş aralığı 6 aylık ile 84 arasında değişti. Yangının sebebini araştırmak için kurulan bağımsız heyet, dün yangına ve sorumlularına dair son raporunu yayımladı.Özetle raporun vardığı sonuç, ölümlerin önlenebilir olduğuydu. Rapor, yangının sorumlularının başında merkezi hükümetin geldiğini, hükümetin yüksek binalarda ‘yanıcı’ kaplama ve yalıtım kullanımının risklerini tespit etme ve harekete geçme için pek çok fırsatı olduğunu ama bunun yapılmadığını ifade etti. İnşaat sektörü ve bileşenlerinin de sorumlu olduğu yangında yerel makamlara bağlı denetçilerin de malzeme testlerinin sonuçlarını yayımlamadığı vurgulandı. Raporda şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/abye-seyahat-edecekler-dikkat-schengen-bolgesine-girislerde-sistem-degisiyor-1087669155.html
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grenfell, grenfell tower, londra, londra belediyesi, ingiltere, yangın, yangın felaketi
grenfell, grenfell tower, londra, londra belediyesi, ingiltere, yangın, yangın felaketi
72 Londralının öldüğü Grenfell yangınında sorumlu hükümet, denetleyiciler ve binanın dış kaplaması oldu
Londra’nın ortasında 24 katlı apartmanda çıkan ve 60 saat süren yangın sonrasında kurulan bağımsız kurul, yangına dair son raporunu dün yayımladı. Rapora göre suçlu, merkezi hükümet, inşaat sektörü, binanın dış kaplaması ve yerel yetkililer oldu.
Londra’da 2017’de meydana gelen Grenfell apartmanındaki yangınında çoğu yabancı kökenli 72 Londralı, hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 3 gün boyunca yanan 600 kişinin yaşadığı binada ölenlerin yaş aralığı 6 aylık ile 84 arasında değişti. Yangının sebebini araştırmak için kurulan bağımsız heyet, dün yangına ve sorumlularına dair son raporunu yayımladı.
Özetle raporun vardığı sonuç, ölümlerin önlenebilir olduğuydu. Rapor, yangının sorumlularının başında merkezi hükümetin geldiğini, hükümetin yüksek binalarda ‘yanıcı’ kaplama ve yalıtım kullanımının risklerini tespit etme ve harekete geçme için pek çok fırsatı olduğunu ama bunun yapılmadığını ifade etti. İnşaat sektörü ve bileşenlerinin de sorumlu olduğu yangında yerel makamlara bağlı denetçilerin de malzeme testlerinin sonuçlarını yayımlamadığı vurgulandı.
Raporda şu ifadeler yer aldı:
“Grenfell Tower'daki yangının, merkezi hükümetin ve inşaat sektöründe sorumluluk sahibi konumdaki diğer kurumların, yüksek katlı konut binalarının dış duvarlarına yanıcı malzemelerin dahil edilmesi tehlikesini dikkatle inceleme ve ellerindeki bilgilere göre hareket etme konusunda onlarca yıldır süren başarısızlıklarının doruk noktası olduğu sonucuna varıyoruz.”