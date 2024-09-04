https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/yeni-raporlar-gun-yuzune-cikti-kore-savasinda-esir-olan-turk-askerleri-esir-kamplarinda-neden-1087659896.html

Yeni raporlar gün yüzüne çıktı: 'Kore Savaşı'nda esir olan Türk askerleri, esir kamplarında neden ölmedi?'

Yeni raporlar gün yüzüne çıktı: 'Kore Savaşı'nda esir olan Türk askerleri, esir kamplarında neden ölmedi?'

Sputnik Türkiye

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaşayan Askeri ve Medikal Antropoloji alanında doktora yapan Dr. Ece Aynur Onur, Amerikan Ulusal Arşivi'nde yer alan ve ABD... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T23:48+0300

2024-09-04T23:48+0300

2024-09-04T23:48+0300

yaşam

türkiye

kore savaşı

abd

çin

esir

asker

rapor

arşiv

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087659720_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_43aff6451ff55836bdb49a3abf17a8da.jpg

Burdur'un Karamanlı ilçesinde yaşayan, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Indiana Üniversitesi'nde Askeri ve Medikal Antropoloji alanında doktora yapan Dr. Ece Aynur Onur, doktora çalışmaları sırasında Kore Savaşı Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Türk askerleri üzerine yapılan araştırma raporlarına ulaştı.Arşivde karşılaştığı raporlarda yer alan "Kore Savaşı'nda esir olan Türk askeri, esir kamplarında neden ölmedi?" sorusunun dikkatini çekmesi üzerine harekete geçtiğini vurgulayan Onur, 2017 yılında ABD'nin resmi makamlarına başvurarak bu araştırmanın dayandığı belgeler ve sorgu tutanaklarına erişim sağladı.2017 yılında esir olan rütbeli askerlerin dosyalarına ulaşmak için 7 yıl beklediğini söyleyen Onur, "O dönemde özellikle alt rütbeli askerlerimizin sorgu tutanakları açıktı ve sorgu tutanaklarını aldım. Amerikan ordusunun askerlerimiz hakkında yaptırdığı bir çalışmanın raporunu bulmuştum. Bu raporu sorgu tutanakları ile beraber mukayeseli bir şekilde okudum. Ancak o dönemde üst rütbeli subaylarımızın dosyaları açık değildi. 2017 yılında yaptığım başvuru birkaç gün önce sonuçlandı ve esir tutulan en üst rütbeli Yüzbaşı İhsan Serim'in dosyası tarafıma ulaştırıldı. Daha önce sorgu tutanaklarından ve Amerikan ordusunun yaptırdığı çalışmalardan 'Kore Savaşı'nda Türk Esirler' isimli bir kitap yazmıştım ancak Kore Savaşı'nda esir olan askerlerimizin bu esaret hikayesinin en önemli yani yapbozun en önemli parçası eksikti. Yüzbaşımızın dosyasıyla beraber onların o kahramanlık hikayeleri tamamlanmış oldu" dedi.'Türk askerlerimiz arasında esir kamplarında hayatını kaybeden tek kişi dahi yok'1953 yılında Kore Savaşı'nın ardından ateşkes imzalanması ile birlikte savaşın tarafları esir askerleri takas etmesinin ardından Amerikan askeri istihbaratının Amerikalı askerlerle birlikte Türk askerlerini de sorguya aldığını söyleyen Onur, "Savaş boyunca esir kamplarından çeşitli istihbaratlar ulaşmış Amerikan ordusuna. Amerikalı esirlerin kara kuvvetleri ve esirlerin özellikle sorgu son haklarına baktığımızda yüzde ellisinin hayatını kaybettiğini görüyoruz esir kamplarında. Türk askerlerimiz arasında esir kamplarında hayatını kaybeden tek kişi dahi yok" cümlelerini kaydetti.Açıklamasında Amerikalı esirlerin yüzde 15 oranında Çin kuvvetleri ile işbirliği yaptığını ifade eden Onur, şu cümleleri kaydetti:'Gün yüzüne çıkmamış yeni bilgilere ulaştık'2017 yılında Türk askerlerine ait sorgu tutanaklarının peşine düştüğünü söyleyen Onur demecini, "Dosya tarafıma iletildi ve bu sayede orada esir olan askerlerimizin esaret hayatları ve deneyimleri hakkında daha önce gün yüzüne çıkmamış yeni bilgilere ulaştık. Bu bilgiler özellikle Amerikan ordusunda, NATO ve askeri çevrelerinde sık sık dile getirilen fakat belgelendirilemeyen iddialar vardı, savaş efsaneleri vardı" cümlesiyle sürdürdü.Bu 'efsanelere' ilişkin örneklere yer veren Onur, açıklamasında şu cümleleri aktardı:'Esir askerlerimizin dosyalarına ulaştığım için mutlu ve gururluyum'Kore Savaşı'nda esir olan Yüzbaşı İhsan Serim Ispartalı olduğunu belirten Onur, dosyalar gönderildiği zaman heyecanını askerlerin aileleriyle paylaştığını vurgulayarak, "Ben de Burdurlu olduğum için aslında bir anlamda hemşehrim sayılır. Kendisinin evladı da yok. Belki olsaydı babasının sorgu tutanaklarının peşine düşerdi ama olmadığı için ben de dosyalarla karşılaştığım için kendime görev edindim ve yedi yıl boyunca dosya alabilmek için bekledim. Dosyayı aldıktan sonra iki yeğenine ulaştırdım ve onlar da 'kendi evladı olsaydınız ancak bu kadar uğraşırdınız' diye çok teşekkür ettiler. Ben de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dosyalarla ben de ilk karşılaştığım için, Allah nasip ettiği için çok mutluyum ve çok gururluyum” cümlelerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ataturkun-genclik-yillarina-iliskin-yeni-belgeler-bulundu-ilk-defa-karsilastigimiz-bir-sahsiyet-1086852084.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kore savaşı, abd, çin, esir, asker, rapor, arşiv