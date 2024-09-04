https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/vanda-sonmus-lavlarin-arasinda-bulunan-bir-gol-ilk-kez-goruntulendi-1087619232.html

Van'da sönmüş lavların arasında bulunan bir göl ilk kez görüntülendi

Van'da sönmüş lavların arasında bulunan bir göl ilk kez görüntülendi

Sputnik Türkiye

Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan Tendürek Dağı eteklerinde daha önce görüntülenmemiş bir göl bulundu. Sönmüş lavların arasında bulunan göl, Van coğrafyası ve... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T09:46+0300

2024-09-04T09:46+0300

2024-09-04T09:46+0300

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Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı'nın eteklerinde sönmüş lavların arasında yer alan bir göl tarihte ilk kez görüntülendi.Van tarihini merak eden öğretmen Muzaffer Salcıoğlu, Çaldıran ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Başeğmez Mahallesi Sakızlı Mezrası civarında, sönmüş lav akıntılarının arasında bir göle rastladı.Tendürek Dağı eteklerinde bu büyüklükte başka bir gölün olmadığını söyleyen Salcıoğlu, her tarafı lav taşlarıyla çevrili olan ‘lekeli arazi' olarak da bilinen bir alanda yer alan gölün çöküntü bir alanda olduğundan dolayı daha önce fark edilemediğini düşündüğünü söyledi.Daha önce aynı bölgede bilinmeyen bir kale keşfetmiştiTendürek Dağı bölgesinde daha önce bilinmeyen bir kaleyi keşfeden Salcıoğlu, uydu haritasına bakarken bir göl fark etmiş, kendi imkanlarıyla bölgeye gidip dronla fotoğrafını çektiğini açıkladı.Kale, Tendürek Dağı'nın patlaması sonucu çıkan lavlar arasında kalarak bugüne kadar varlığını koruyabilmiş. Yapılan ilk gözlemler sonucu mahalleli tarafından 'Arap Zengi Kalesi' veya 'Zeyn Kalesi' olarak bilinen kalenin, Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülüyor.Tendürek Dağı günümüzde aktif sayılacak bir volkanTürkiye'nin aktif sayılacak volkanlarından biri olan Tendürek Volkanı, Ağrı Dağı sınırları içerisinde kalmakta, Tendürek Dağı'nın doğusunda bulunan kraterden sıcak su buharları ve hidrojen sülfür gazlarının çıktığı biliniyor.Tendürek'teki volkanik aktiviteler yaklaşık 250 bin yıl önce başladığı ve hala devam ettiği bilinmekte olup, en son 1855 yılında gaz ve kül püskürttüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/deniz-bilimciler-3-bin-metrelik-su-alti-dagi-kesfetti-daha-once-gorulmeyen-deniz-canlilarina-ev-1087577864.html

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