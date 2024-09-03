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Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti: Daha önce görülmeyen deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti: Daha önce görülmeyen deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor
Sputnik Türkiye
Şili kıyısından 900 mil uzaklıkta Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir su altı dağı keşfedildi. Su altı dağının ev sahipliği yaptığı, bu zamana kadar çok nadir... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T11:04+0300
2024-09-03T11:04+0300
yaşam
deniz canlısı
kaliforniya
pasifik okyanusu
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Deniz bilimcilerin Pasifik Okyanusu açıklarında yaptığı yeni keşifte , Yunanistan'da bulunan 2 bin 917 metre yüksekliğindeki Olimpos Dağı'ndan çok daha büyük boyutlarda bir su altı dağı keşfedildi. Kaliforniya'daki Schmidt Okyanus Enstitüsü araştırmacıları tarafından haritası çıkarılan su altı dağı, farklı deniz canlıları için önemli yaşam alanı sağladığı vurgulandı.Sonar sistem kullanılarak su altı dağı haritalandıDünya'nın yüzde 71'ini kaplayan deniz tabanının sadece yüzde 26'sının yüksek çözünürlükle haritalandığını açıklayan bilim insanları, 28 gün süren keşif gezilerindeki araştırma gemisini kullanarak bölgeyi keşfetti.Pasifik Okyanusu'nda keşfedilen su altı dağının yüksekliği, geminin gövdesinde bulunan bir sonar sistemi kullanılarak ölçüldüğü belirtildi. Deniz bilimciler, sonar sistemin gönderdiği ses dalgalarının yüzeyden geri sıçrayıp gemiye geri dönmesinin süresi ölçülerek, deniz tabanı topografisi hakkında bilgi edindiklerini belirtti.3 bin 109 metre yüksekliğinde olduğu anlaşılan su altı dağı, sünger bahçelerine, antik mercanlara ve tarihte ilk kez filme alınan bir kalamar türü de dahil olmak üzere nadir deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor.Su altı robotu ile bölgede ilk kez kaydedilen deniz canlıları bulunduUluslararası sularda bulunan Nazca Sırtı'nda yapılan keşif gezisi sırasında araştırmacılar dağın sırtlarından birinde deniz biyoçeşitliliği yüksek bir bölge keşfetti. Deniz bilimciler, bu derinliğe sahip bir bölgede yaşayan ve Güney Pasifik'te ilk defa görüldüğü kaydedilen hayaletimsi ahtapot belgelendi. Keşif gezisi sırasında, uçan spagetti canavarı olarak bilinen iki nadir Bathyphysa sifonoforu, ve bu zamana kadar sadece toplanan birkaç örnekten varlığı bilinen canlı bir Promachoteuthis kalamarının ilk görüntüleri kaydedildi.Bu yıl yapılan üç keşif gezisi sırasında 25 farklı deniz altı dağı keşfedildi ve haritalandıOcak ve Şubat aylarında yapılan keşif gezilerinde daha önce bilinmeyen 150 deniz canlısı türü keşfedilmişti,. Deniz bilimcilerin yaptığı son gezi sırasında 20 olası yeni tür toplandığı açıklandı. 10 yıl içerisinde yüz bin yeni tür tespit etmeyi hedefleyen araştırmacılar, bilim insanlarının derin okyanus ekosistemini daha iyi anlamalarını ve korumalarını hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/nesli-tehlikede-olan-orfoz-baligi-denize-atilan-plastik-siseye-sikisti-son-dakikada-kurtarildi-1087191093.html
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deniz canlısı, kaliforniya, pasifik okyanusu, keşif
deniz canlısı, kaliforniya, pasifik okyanusu, keşif

Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti: Daha önce görülmeyen deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor

11:04 03.09.2024
© AASalda Gölü'nün su altı zenginliği
Salda Gölü'nün su altı zenginliği - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA
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Şili kıyısından 900 mil uzaklıkta Pasifik Okyanusu'nda bulunan bir su altı dağı keşfedildi. Su altı dağının ev sahipliği yaptığı, bu zamana kadar çok nadir fotoğraflanan hayalet ahtapot ve varlığı daha önce sadece alınan örneklerden bilinen bir kalamar türü de ilk kez görüntülendi.
Deniz bilimcilerin Pasifik Okyanusu açıklarında yaptığı yeni keşifte , Yunanistan'da bulunan 2 bin 917 metre yüksekliğindeki Olimpos Dağı'ndan çok daha büyük boyutlarda bir su altı dağı keşfedildi.
Kaliforniya'daki Schmidt Okyanus Enstitüsü araştırmacıları tarafından haritası çıkarılan su altı dağı, farklı deniz canlıları için önemli yaşam alanı sağladığı vurgulandı.

Sonar sistem kullanılarak su altı dağı haritalandı

Dünya'nın yüzde 71'ini kaplayan deniz tabanının sadece yüzde 26'sının yüksek çözünürlükle haritalandığını açıklayan bilim insanları, 28 gün süren keşif gezilerindeki araştırma gemisini kullanarak bölgeyi keşfetti.
Pasifik Okyanusu'nda keşfedilen su altı dağının yüksekliği, geminin gövdesinde bulunan bir sonar sistemi kullanılarak ölçüldüğü belirtildi. Deniz bilimciler, sonar sistemin gönderdiği ses dalgalarının yüzeyden geri sıçrayıp gemiye geri dönmesinin süresi ölçülerek, deniz tabanı topografisi hakkında bilgi edindiklerini belirtti.
3 bin 109 metre yüksekliğinde olduğu anlaşılan su altı dağı, sünger bahçelerine, antik mercanlara ve tarihte ilk kez filme alınan bir kalamar türü de dahil olmak üzere nadir deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor.

Su altı robotu ile bölgede ilk kez kaydedilen deniz canlıları bulundu

Uluslararası sularda bulunan Nazca Sırtı'nda yapılan keşif gezisi sırasında araştırmacılar dağın sırtlarından birinde deniz biyoçeşitliliği yüksek bir bölge keşfetti.
Deniz bilimciler, bu derinliğe sahip bir bölgede yaşayan ve Güney Pasifik'te ilk defa görüldüğü kaydedilen hayaletimsi ahtapot belgelendi. Keşif gezisi sırasında, uçan spagetti canavarı olarak bilinen iki nadir Bathyphysa sifonoforu, ve bu zamana kadar sadece toplanan birkaç örnekten varlığı bilinen canlı bir Promachoteuthis kalamarının ilk görüntüleri kaydedildi.

Bu yıl yapılan üç keşif gezisi sırasında 25 farklı deniz altı dağı keşfedildi ve haritalandı

Ocak ve Şubat aylarında yapılan keşif gezilerinde daha önce bilinmeyen 150 deniz canlısı türü keşfedilmişti,. Deniz bilimcilerin yaptığı son gezi sırasında 20 olası yeni tür toplandığı açıklandı. 10 yıl içerisinde yüz bin yeni tür tespit etmeyi hedefleyen araştırmacılar, bilim insanlarının derin okyanus ekosistemini daha iyi anlamalarını ve korumalarını hedefliyor.
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