https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/kievdeki-kabine-degisikligi-ne-anlama-geliyor-1087636485.html

Kiev'deki kabine değişikliği ne anlama geliyor?

Kiev'deki kabine değişikliği ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

İstifa dilekçesini parlamentoya sunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile birlikte Kiev yönetiminden birçok bakanın kabineden ayrılıyor olması, Batı... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T14:30+0300

2024-09-04T14:30+0300

2024-09-04T14:33+0300

ukrayna krizi

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vladimir zelenskiy

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Salı günü Ukrayna hükümetinde Rusya ile çatışmaların başlamasından bu yana en büyük kabine değişikliğine giden Vladimir Zelenskiy, bakanları arasında yaşanan bir dizi istifayı devlet kurumlarına 'yeni bir canlılık kazandırmak' olarak açıklarken, Financial Times, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kiev'deki kabine değişikliğinin aylardır hazırlandığını, Ukrayna'daki Batılı diplomatların da bu değişikliklerden haberdar olduğunu aktardı.Haberinde, “Görev değişiklikleri birkaç aydır hazırlanıyordu. Ukraynalı siyasi elit ve Kiev'deki Batılı diplomatlar için sürpriz olmadı” ifadelerine yer veren İngiliz gazete, görev değişikliklerinin, çatışmanın gidişatını değiştirmeye ve olası barış görüşmeleri öncesinde konumunu güçlendirmeye çalışan Zelenskiy’in içeride de pekiştirme çabalarıyla ilişkilendirdi.Kaynaklara atıfta bulunan Financial Times, Kiev'deki bazı yetkililerin, görevden almaların Zelenskiy’in iktidarını sağlamlaştırma çabalarının bir parçası olduğundan endişe ettiklerini yazarken, istifa eden bazı yetkililer, gazeteye yaptığı açıklamalarda, görevden alınan bakanlardan bazılarının hükümette kalacağını ancak yeni görevler alacağını söyledi. Görev değişikliklerinin, Kiev'in Rus ordusunun yoğunlaşan başarılı taarruzunu kontrol altına alamadığı, Kurks bölgesine başarısız saldırısında da umduğunu bulamadığı son dönemde gelmesi ise dikkat çekiyor.Zelenskiy, Salı akşamı yaptığı konuşmada, “Sonbahar, Ukrayna için son derece önemli olacak. Ve devlet kurumlarımız, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu, hepimizin ihtiyaç duyduğu tüm sonuçları elde etmesini sağlayacak şekilde düzenlenmelidir” derken, bunun için hükümetin bazı alanlarını güçlendirmeleri gerektiğini eklemişti.Yönetiminde daha fazla değişiklik olacağı uyarısında bulunan Zelenskiy, Kiev’in dış ve iç politikasındaki bazı alanlarına daha farklı vurgu yapılacağına dikkat çekmişti.Kadro değişiklikleri olacağı sinyalini daha önceden veren bir diğer isim, parlamentodaki Halkın Hizmetkarı partisinin lideri David Arahamiya olurken, sosyal medya paylaşımında, “Söz verdiğimiz gibi, hükümetin büyük ölçüde sıfırlanması bu hafta içinde beklenebilir” diyerek, Çarşamba gününün “görevden almalar günü”, Perşembe gününün ise “atamalar günü” olacağını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Kuleba’nın öne çıktığı kabine değişikliğini ‘sonbahar ve yaprak dökümü’ olarak nitelendirirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuleba'nın istifasının müzakere sürecinin gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin altını çizdi.Bununla birlikte Batı basınında yer alan iddialara göre Kuleba, görevden alınmasının ardından Brüksel'e büyükelçi olarak atanabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-istifasini-sundu-1087616788.html

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