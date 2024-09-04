https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/beyaz-saray-abd-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarina-iliskin-kisitlamalari-kaldirmayi-1087609382.html

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırılarına ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı düşünmüyor

Beyaz Saray: ABD, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırılarına ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı düşünmüyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’nin Ukrayna ordusunun Amerikan silahlarıyla Rusya’nın derinliklerine saldırması konusundaki politikasını... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T00:19+0300

2024-09-04T00:19+0300

2024-09-04T00:18+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

karine jean-pierre

abd

ukrayna silahlı kuvvetleri

rusya

saldırı

kısıtlama

himars

kiev

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına izin verme niyetinde olmadığını ve bu politikayı gözden geçirme sürecinin olmadığını söyledi.Jean-Pierre, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Amerikan silahlarıyla Rusya Federasyonu'nun derinliklerine saldırmasına izin verilmesi olasılığına ilişkin sorunuza gelince, bu konudakipolitikamız değişmedi ve bir değişiklik süreci gerçekleşmiyor” dedi.Daha önce Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Kursk bölgesindeki duba köprülerine saldırılarda Batı yapımı HIMARS füzelerini kullandıklarını duyurmuştu.Sputnik’e konuşan ABD’li bir askeri yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya tedarik edilen HIMARS sistemlerinin kullanıldığı iddialarını reddetmiş, Kiev'in, tüm Amerikan silahlarının Ukrayna ordusu tarafından yalnızca ABD tarafından belirlenen çerçeve dahilinde kullanıldığına dair güvence verdiğini belirtmişti.

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beyaz saray, karine jean-pierre, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, saldırı, kısıtlama, himars, kiev, kursk