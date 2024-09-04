https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/beyaz-saray-abd-ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-saldirilarina-iliskin-kisitlamalari-kaldirmayi-1087609382.html
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırılarına ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı düşünmüyor
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırılarına ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı düşünmüyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’nin Ukrayna ordusunun Amerikan silahlarıyla Rusya’nın derinliklerine saldırması konusundaki politikasını... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T00:19+0300
2024-09-04T00:19+0300
2024-09-04T00:18+0300
ukrayna krizi
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karine jean-pierre
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına izin verme niyetinde olmadığını ve bu politikayı gözden geçirme sürecinin olmadığını söyledi.Jean-Pierre, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Amerikan silahlarıyla Rusya Federasyonu'nun derinliklerine saldırmasına izin verilmesi olasılığına ilişkin sorunuza gelince, bu konudakipolitikamız değişmedi ve bir değişiklik süreci gerçekleşmiyor” dedi.Daha önce Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Kursk bölgesindeki duba köprülerine saldırılarda Batı yapımı HIMARS füzelerini kullandıklarını duyurmuştu.Sputnik’e konuşan ABD’li bir askeri yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya tedarik edilen HIMARS sistemlerinin kullanıldığı iddialarını reddetmiş, Kiev'in, tüm Amerikan silahlarının Ukrayna ordusu tarafından yalnızca ABD tarafından belirlenen çerçeve dahilinde kullanıldığına dair güvence verdiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ingiliz-basini-zelenskiyin-son-sansini-yazdi-abd-kendi-kurdugu-tuzaga-dustu--1087575725.html
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beyaz saray, karine jean-pierre, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, saldırı, kısıtlama, himars, kiev, kursk
beyaz saray, karine jean-pierre, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, saldırı, kısıtlama, himars, kiev, kursk
Beyaz Saray: ABD, Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik saldırılarına ilişkin kısıtlamaları kaldırmayı düşünmüyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’nin Ukrayna ordusunun Amerikan silahlarıyla Rusya’nın derinliklerine saldırması konusundaki politikasını değiştirmeyeceğini belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan silahları kullanmasına izin verme niyetinde olmadığını ve bu politikayı gözden geçirme sürecinin olmadığını söyledi.
Jean-Pierre, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Amerikan silahlarıyla Rusya Federasyonu'nun derinliklerine saldırmasına izin verilmesi olasılığına ilişkin sorunuza gelince, bu konudakipolitikamız değişmedi ve bir değişiklik süreci gerçekleşmiyor” dedi.
Daha önce Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Kursk bölgesindeki duba köprülerine saldırılarda Batı yapımı HIMARS füzelerini kullandıklarını duyurmuştu.
Sputnik’e konuşan ABD’li bir askeri yetkili, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya tedarik edilen HIMARS sistemlerinin kullanıldığı iddialarını reddetmiş, Kiev'in, tüm Amerikan silahlarının Ukrayna ordusu tarafından yalnızca ABD tarafından belirlenen çerçeve dahilinde kullanıldığına dair güvence verdiğini belirtmişti.