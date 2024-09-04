https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-ordusu-donetskte-pazar-yerini-vurdu-on-bilgilere-gore-3-kisi-hayatini-kaybetti-6-kisi-1087635411.html
Ukrayna ordusu Donetsk’te pazar yerini vurdu: Ön bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Ukrayna ordusu Donetsk’te pazar yerini vurdu: Ön bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
DHC lideri Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk kentindeki Sokol Pazarı'nı bombaladığını, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T14:05+0300
2024-09-04T14:05+0300
2024-09-04T14:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk
bombalama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087635144_0:41:1184:707_1920x0_80_0_0_bdf784f2a27b57e1a27dbe2c5dba34ff.png
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Donetsk kentindeki Sokol Pazarı'nı bombalaması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını belirtti.Açıklamada, "Düşmanın Donetsk’in Kirovskiy ilçesinde yer alan Sokol Pazarı’nı 155 mm’lik topçu sistemleri ile bombalaması sonucunda iki erkek ve bir kadın hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri geçen ocak ayında da bir pazar yerini bombalamıştı. Puşilin, o saldırıda 27 sivilin hayatını kaybettiğini, ikisi genç olmak üzere 25 kişinin de yaralandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/donetsk-halk-cumhuriyetinin-ukrayna-kontrolundeki-kisminda-sakinlere-insani-yardim-saglanmiyordu-1086350166.html
ukrayna
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087635144_94:0:1091:748_1920x0_80_0_0_f4640b096fb01ebfa5de50892ae148b1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, bombalama
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, bombalama
Ukrayna ordusu Donetsk’te pazar yerini vurdu: Ön bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
14:05 04.09.2024 (güncellendi: 14:14 04.09.2024)
DHC lideri Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk kentindeki Sokol Pazarı'nı bombaladığını, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Donetsk kentindeki Sokol Pazarı'nı bombalaması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Açıklamada, "Düşmanın Donetsk’in Kirovskiy ilçesinde yer alan Sokol Pazarı’nı 155 mm’lik topçu sistemleri ile bombalaması sonucunda iki erkek ve bir kadın hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri geçen ocak ayında da bir pazar yerini bombalamıştı. Puşilin, o saldırıda 27 sivilin hayatını kaybettiğini, ikisi genç olmak üzere 25 kişinin de yaralandığını bildirmişti.