https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-ordusu-donetskte-pazar-yerini-vurdu-on-bilgilere-gore-3-kisi-hayatini-kaybetti-6-kisi-1087635411.html

Ukrayna ordusu Donetsk’te pazar yerini vurdu: Ön bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Ukrayna ordusu Donetsk’te pazar yerini vurdu: Ön bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

DHC lideri Puşilin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk kentindeki Sokol Pazarı'nı bombaladığını, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T14:05+0300

2024-09-04T14:05+0300

2024-09-04T14:14+0300

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ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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donetsk

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Donetsk kentindeki Sokol Pazarı'nı bombalaması sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını belirtti.Açıklamada, "Düşmanın Donetsk’in Kirovskiy ilçesinde yer alan Sokol Pazarı’nı 155 mm’lik topçu sistemleri ile bombalaması sonucunda iki erkek ve bir kadın hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri geçen ocak ayında da bir pazar yerini bombalamıştı. Puşilin, o saldırıda 27 sivilin hayatını kaybettiğini, ikisi genç olmak üzere 25 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/donetsk-halk-cumhuriyetinin-ukrayna-kontrolundeki-kisminda-sakinlere-insani-yardim-saglanmiyordu-1086350166.html

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