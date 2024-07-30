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‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna kontrolündeki kısmında sakinlere insani yardım sağlanmıyordu’
‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna kontrolündeki kısmında sakinlere insani yardım sağlanmıyordu’
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ukrayna’nın kontrolünde olan kısmında yaşayan sakinlere, aralarında Kızılhaç’ın da olduğu uluslararası yardım... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T19:55+0300
2024-07-30T19:55+0300
dünya
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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insani yardım
yardım kuruluşları
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Toretsk’in banliyösünde yer alan Novgorodskoye köyünden tahliye edilen Yuriy Muhin, Sputnik’e demecinde DHC’nin Ukrayna’nın kontrolünde olan kısmında yaşayanlara, aralarında Kızılhaç’ın da olduğu uluslararası yardım kuruluşlarından insani yardım sağlanmadığını anlattı.Ailesinin insani yardım talebiyle farklı kuruluşlarla iletişime geçmeye çalıştığını, ancak bunun sonuç vermediğini dile getiren Muhin, “Hem eşim hem de kızım çok uğraştı, tüm bu Kızılhaçlara, adlarını bilmediğim yardım sağlayan tüm bu kuruluşlara talepte bulunsalar da, “Kriterlerimize uygun değilsiniz” yanıtını aldı. Tamam da hangi kriterlere göre?” diye yakındı.İnsani yardımın özellikle Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yaşayanlara verilmediğine dikkat çeken Muhin, diğer bölgelerde ve çatışmaların olmadığı yerlerde ise insani yardım sağlandığını vurguladı.İnsanların düşük emekli maaşları ve yerinden edinmiş kişilere sosyal yardım ile geçinmek durumunda olduklarını dile getiren Muhin, eşinin 5 bin grivna (yaklaşık 4.030 TL) emekli maaşı, kızının ise 2 bin grivna (yaklaşık 1.610 TL) sosyal yardım aldığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/ukrayna-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyeti-topraklarini-bir-gunde-49-kez-bombaladi-1086288039.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, insani yardım, yardım kuruluşları, kızılhaç
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna, insani yardım, yardım kuruluşları, kızılhaç

‘Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna kontrolündeki kısmında sakinlere insani yardım sağlanmıyordu’

19:55 30.07.2024
Donetsk insani yardım
Donetsk insani yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Ukrayna’nın kontrolünde olan kısmında yaşayan sakinlere, aralarında Kızılhaç’ın da olduğu uluslararası yardım kuruluşlarından insani yardım sağlanmadığı öğrenildi.
Toretsk’in banliyösünde yer alan Novgorodskoye köyünden tahliye edilen Yuriy Muhin, Sputnik’e demecinde DHC’nin Ukrayna’nın kontrolünde olan kısmında yaşayanlara, aralarında Kızılhaç’ın da olduğu uluslararası yardım kuruluşlarından insani yardım sağlanmadığını anlattı.
Ailesinin insani yardım talebiyle farklı kuruluşlarla iletişime geçmeye çalıştığını, ancak bunun sonuç vermediğini dile getiren Muhin, “Hem eşim hem de kızım çok uğraştı, tüm bu Kızılhaçlara, adlarını bilmediğim yardım sağlayan tüm bu kuruluşlara talepte bulunsalar da, “Kriterlerimize uygun değilsiniz” yanıtını aldı. Tamam da hangi kriterlere göre?” diye yakındı.
İnsani yardımın özellikle Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) yaşayanlara verilmediğine dikkat çeken Muhin, diğer bölgelerde ve çatışmaların olmadığı yerlerde ise insani yardım sağlandığını vurguladı.
İnsanların düşük emekli maaşları ve yerinden edinmiş kişilere sosyal yardım ile geçinmek durumunda olduklarını dile getiren Muhin, eşinin 5 bin grivna (yaklaşık 4.030 TL) emekli maaşı, kızının ise 2 bin grivna (yaklaşık 1.610 TL) sosyal yardım aldığını ifade etti.
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