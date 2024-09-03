https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ukrayna-basini-kuleba-disisleri-bakanligi-gorevinden-alinacak-1087608206.html
Ukrayna basını: Kuleba dışişleri bakanlığı görevinden alınacak
Ukrayna basını: Kuleba dışişleri bakanlığı görevinden alınacak
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın görevinden alınacağı, yerine yardımcısı Andrey Sibiga’nın getirileceği ileri sürüldü. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T23:16+0300
2024-09-03T23:16+0300
2024-09-03T23:15+0300
dünya
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrainskaya pravda
andrey sibiga
yüksek rada
bakanlar kurulu
denis şmıgal
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Ukrayinska Pravda gazetesi kaynaklarına dayandırarak, Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın görevinden alınacağını, yerine şu anki yardımcısı Andrey Sibiga’nın getirileceğini öne sürdü.Gazete, “Dışişleri Bakanı Kuleba'nın görevden alınması planlanıyor. Yerine Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Andrey Sibiga’nın getirilmesi bekleniyor. Kaynaklar, hükümette başka görevden almaların da olacağını söylüyor” ifadelerine yer verildi.Gazetenin kaynaklarına göre, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal görevini sürdürecek.Yüksek Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, daha önce Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda görevden almaların yaşanabileceğini, Dışişleri Bakanı Kuleba ve Adalet Bakanı Denis Malyuska'nın görevlerinden alınabileceğini belirtmişti.‘Halkın Hizmetkarı’ grubunun parlamento lideri David Arahamia ise, hükümette değişiklik olacağını, mevcut bakanların yaklaşık yarısının görevden alınacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/zelenskiy-f-16-kazasinin-ardindan-ukrayna-hava-kuvvetleri-komutanini-gorevden-aldi-1087473411.html
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrainskaya pravda, andrey sibiga, yüksek rada, bakanlar kurulu, denis şmıgal
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrainskaya pravda, andrey sibiga, yüksek rada, bakanlar kurulu, denis şmıgal
Ukrayna basını: Kuleba dışişleri bakanlığı görevinden alınacak
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın görevinden alınacağı, yerine yardımcısı Andrey Sibiga’nın getirileceği ileri sürüldü.
Ukrayinska Pravda gazetesi kaynaklarına dayandırarak, Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın görevinden alınacağını, yerine şu anki yardımcısı Andrey Sibiga’nın getirileceğini öne sürdü.
Gazete, “Dışişleri Bakanı Kuleba'nın görevden alınması planlanıyor. Yerine Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Andrey Sibiga’nın getirilmesi bekleniyor. Kaynaklar, hükümette başka görevden almaların da olacağını söylüyor” ifadelerine yer verildi.
Gazetenin kaynaklarına göre, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal görevini sürdürecek.
Yüksek Rada milletvekili Yaroslav Jeleznyak, daha önce Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda görevden almaların yaşanabileceğini, Dışişleri Bakanı Kuleba ve Adalet Bakanı Denis Malyuska'nın görevlerinden alınabileceğini belirtmişti.
‘Halkın Hizmetkarı’ grubunun parlamento lideri David Arahamia ise, hükümette değişiklik olacağını, mevcut bakanların yaklaşık yarısının görevden alınacağını ifade etmişti.