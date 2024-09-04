https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/uefa-kadro-bildirimi-ne-zaman-doluyor-2024-2025-uefa-isim-listesi-1087609054.html

UEFA kadro bildirimi ne zaman doluyor? 2024-2025 UEFA isim listesi

UEFA kadro bildirimi ne zaman doluyor? 2024-2025 UEFA isim listesi

Sputnik Türkiye

Avrupa'da çoğu ligde transfer sezonu kapanırken Türkiye'de 13 Eylül tarihine kadar transfer yapılabilecek. Ancak Avrupa kupalarına giden Başakşehir, Beşiktaş... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T00:13+0300

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2024-09-04T00:13+0300

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UEFA Avrupa kupalarında yer alan takımların isim listeleri 3 Eylül’ü 4 Eylül’e bağlayan gece saat 01.00'de sona erecek.UEFA tarafından yapılan duyuruya göre UEFA isim listeleri 3 Eylül gecesi sona eriyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yer alan takımların kadrolarını en geç 3 Eylül’ü 4 Eylül’e bağlayan gece saat 01.00’e kadar iletmeleri gerekiyor. UEFA kadro listesinde bildirilmeyen oyuncular Avrupa kupalarında yer alamayacak. Ancak ara transfer döneminde alınan oyuncular kupalarda yer alabilecek.Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor?Türkiye Süper Ligi'nde transfer sezonu 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Kulüpler ara transfer sezonuna kadar oyuncu anlaşması yapamayacak. Avrupa'nın çoğu liginde transfer sezonu 30 Ağustos tarihinde kapandı. Bazı Avrupa ülkelerinde ise transfer sezonu devam ediyor. Belçika’da 6 Eylül, Yunanistan'da 11 Eylül ve Rusya’da ise transfer dönemi 12 Eylül’de sona erecek.Galatasaray'ın UEFA kadro listesinde kimler var?Galatasaray'da as kadronun yanı sıra yeni transferlerin UEFA listesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Victor Osimhen, İsmail Jakobs, Gabriel Sara, Elias Jelert, Michy Batshuayi bu isimler arasında olacağı iddia edildi.Fenerbahçe'nin UEFA kadro listesinde kimler yer aldı?Youssef En-Nesyri, Çağlar Söyüncü (bonservisi alındı), Allan Saint Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Cenk Tosun UEFA listesinde yer alması gündemde olan isimler olacağı tahmin ediliyor.Beşiktaş'ın UEFA kadro listesinde kimler alındı?Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde kadro listesinde Felix Uduokhai, Cher Ndour, Rafa Silva, Paulista İmmobile, Can Keleş, Emirhan Topçu yer vermesi bekleniyor.Başakşehir'in UEFA kadrosunda kimler var?Başakşehir ana kadro dışında yeni transferleri Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Miguel Crespo, Matchoi Djalo, Berat Özdemir gibi isimleri UEFA kadrosunu yazacağı tahmin ediliyor.

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