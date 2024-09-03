https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/fenerbahce-2023-2024-sezonu-karini-acikladi-1087608328.html
Fenerbahçe 2023-2024 sezonu karını açıkladı
Fenerbahçe 2023-2024 sezonu karını açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 faaliyet dönemi raporunu kamuoyuna açıkladı. Sarı Lacivertli takım bir önceki sezon 287 milyon kar elde... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T23:19+0300
2024-09-03T23:19+0300
2024-09-03T23:29+0300
spor
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kazanç
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Fenerbahçe 01.06.2023 - 31.05.2024 faaliyet dönemi raporunda 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kar elde edildiğini açıkladı.2023-2024 faaliyet dönemi raporunu açıklayan Fenerbahçe Spor Kulübü geçen sezona göre kar payını artırarak 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL gelir elde ettiğini açıkladı. Geçen sezona göre yüzde 451 kar artışıSarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 'kontrol gücü olmayan payların' 57 milyon 428 bin 238 TL olduğu belirtilirken, 'ana ortaklık paylarının' 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kar getirdiği açıklandı. Kulüp, geçen sezon 287 milyon 535 bin 955 TL karını 2023-2024 sezonunda yüzde 451 oranında artırdı.Fenerbahçe nereden gelir elde ediyor?Sponsorlar, yayın ihaleleri, bahis gelirleri, oyuncu satımı, forma reklamları, stad gelirleri, lisanslı ürün satışları, ve reklam anlaşmaları Fenerbahçe'nin gelir sağlayan kaynakları olduğu belirtiliyor.Fenerbahçe yayın geliri ne kadar?Galatasaray, 2023/24 sezonunda 7.7 milyon euro kazanırken, Fenerbahçe aynı sezonda 6.9 milyon euro gelir elde ettiğini açıkladı.Fenerbahçe gelir bakımından Avrupa'da 18.TakımUEFA raporuna göre Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda 58 milyon euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu.
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ali koç, kar, gelir, gelir vergisi, para, satış, kazanç
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, ali koç, kar, gelir, gelir vergisi, para, satış, kazanç
Fenerbahçe 2023-2024 sezonu karını açıkladı
23:19 03.09.2024 (güncellendi: 23:29 03.09.2024)
Fenerbahçe Spor Kulübü, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 faaliyet dönemi raporunu kamuoyuna açıkladı. Sarı Lacivertli takım bir önceki sezon 287 milyon kar elde ederken, 2023-2024 sezonunda 'ana ortaklık payları ve kontrol gücü olmayan payların' toplamıyla 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kar elde ettiğini bildirdi.
Fenerbahçe 01.06.2023 - 31.05.2024 faaliyet dönemi raporunda 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kar elde edildiğini açıkladı.
2023-2024 faaliyet dönemi raporunu açıklayan Fenerbahçe Spor Kulübü geçen sezona göre kar payını artırarak 1 milyar 664 milyon 582 bin 101 TL gelir elde ettiğini açıkladı.
Geçen sezona göre yüzde 451 kar artışı
Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 'kontrol gücü olmayan payların' 57 milyon 428 bin 238 TL olduğu belirtilirken, 'ana ortaklık paylarının' 1 milyar 587 milyon 153 bin 863 TL kar getirdiği açıklandı. Kulüp, geçen sezon 287 milyon 535 bin 955 TL karını 2023-2024 sezonunda yüzde 451 oranında artırdı.
Fenerbahçe nereden gelir elde ediyor?
Sponsorlar, yayın ihaleleri, bahis gelirleri, oyuncu satımı, forma reklamları, stad gelirleri, lisanslı ürün satışları, ve reklam anlaşmaları Fenerbahçe'nin gelir sağlayan kaynakları olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe yayın geliri ne kadar?
Galatasaray, 2023/24 sezonunda 7.7 milyon euro kazanırken, Fenerbahçe aynı sezonda 6.9 milyon euro gelir elde ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe gelir bakımından Avrupa'da 18.Takım
UEFA raporuna göre Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda 58 milyon euro ile Avrupa'da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım oldu.