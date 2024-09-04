https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/turkiyenin-2023-2024-findik-ihracati-geliri-belli-oldu-1087611572.html

Türkiye'nin 2023-2024 fındık ihracatı geliri belli oldu

Türkiye'nin 2023-2024 fındık ihracatı geliri belli oldu

Sputnik Türkiye

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin 2023-2024 fındık ihracat sezonunda yaklaşık 2 milyar 349 milyon dolar gelir sağladığını... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

fındık

ihracat

ihraç

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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 1 Eylül 2023’te başlayan ve 31 Ağustos 2024’te sona eren 2023-2024 sezonuna Türkiye'nin fındık ihracatına ilişkin bilgileri yaptığı yazılı açıklamada duyurdu.Açıklamada, Türkiye'nin 2023-2024 ihracat döneminde 303 bin 458 bin ton fındık satışı gerçekleştirerek, 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar gelir sağladığı ifade edildi.2022-2023 fındık ihracatı ne kadardı?Bir önceki dönemde 298 bin 557 ton ürün satışı karşılığı elde edilen kazancın ise bir milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar olduğu anımsatıldı.Açıklamada, 2023-2024 sezonu fındık ihracatının bir önceki sezona göre miktarda 4 bin 901 ton ile yüzde 1.64 artış sağlandığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca şunlar belirtildi:

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