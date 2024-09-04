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Türkiye'nin 2023-2024 fındık ihracatı geliri belli oldu
Türkiye'nin 2023-2024 fındık ihracatı geliri belli oldu
Sputnik Türkiye
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin 2023-2024 fındık ihracat sezonunda yaklaşık 2 milyar 349 milyon dolar gelir sağladığını... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T02:33+0300
2024-09-04T02:35+0300
ekonomi
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ihraç
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 1 Eylül 2023’te başlayan ve 31 Ağustos 2024’te sona eren 2023-2024 sezonuna Türkiye'nin fındık ihracatına ilişkin bilgileri yaptığı yazılı açıklamada duyurdu.Açıklamada, Türkiye'nin 2023-2024 ihracat döneminde 303 bin 458 bin ton fındık satışı gerçekleştirerek, 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar gelir sağladığı ifade edildi.2022-2023 fındık ihracatı ne kadardı?Bir önceki dönemde 298 bin 557 ton ürün satışı karşılığı elde edilen kazancın ise bir milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar olduğu anımsatıldı.Açıklamada, 2023-2024 sezonu fındık ihracatının bir önceki sezona göre miktarda 4 bin 901 ton ile yüzde 1.64 artış sağlandığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca şunlar belirtildi:
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2023 2024 fındık ihracatı geliri, fındık fiyatı, fındık kilosu, fındık 2024, fındığın kilosu ne kadar,
2023 2024 fındık ihracatı geliri, fındık fiyatı, fındık kilosu, fındık 2024, fındığın kilosu ne kadar,

Türkiye'nin 2023-2024 fındık ihracatı geliri belli oldu

02:33 04.09.2024 (güncellendi: 02:35 04.09.2024)
© İHAfındık
fındık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© İHA
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türkiye'nin 2023-2024 fındık ihracat sezonunda yaklaşık 2 milyar 349 milyon dolar gelir sağladığını açıkladı. Aynı dönemde yaklaşık 303 bin ton fındık satışı yapıldı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 1 Eylül 2023’te başlayan ve 31 Ağustos 2024’te sona eren 2023-2024 sezonuna Türkiye'nin fındık ihracatına ilişkin bilgileri yaptığı yazılı açıklamada duyurdu.
Açıklamada, Türkiye'nin 2023-2024 ihracat döneminde 303 bin 458 bin ton fındık satışı gerçekleştirerek, 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar gelir sağladığı ifade edildi.

2022-2023 fındık ihracatı ne kadardı?

Bir önceki dönemde 298 bin 557 ton ürün satışı karşılığı elde edilen kazancın ise bir milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar olduğu anımsatıldı.
Açıklamada, 2023-2024 sezonu fındık ihracatının bir önceki sezona göre miktarda 4 bin 901 ton ile yüzde 1.64 artış sağlandığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca şunlar belirtildi:

"Değerde ise 553 bin 927 dolar ile yüzde 30.86 oranında artış göstermiştir. Son 2 sezonun detaylı karşılaştırması ülkeler ve mal grupları bazında ayrıca ilişki bulunmaktadır. Daha yüksek tonajlarda ihracat rakamlarına erişilmesi temennisiyle, yeni sezonun ihracatçılarımız, üreticilerimiz ve sektörümüzün tüm paydaşlarına hayırlı olmasını dileriz."

Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
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