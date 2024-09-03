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2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T12:15+0300
2024-09-03T12:24+0300
ekonomi
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memur zammı
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2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, ağustos ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte çalışan belli oldu. Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3.32 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu.Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.Ağustos sonu itibarıyla bu rakam yüzde 5,78'i aşmış durumda.Net rakam eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.
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2 aylık enflasyon farkı kaç oldu?, enflasyon kaç oldu 2024?, memurlara enflasyon farkı yatacak mı?, ağustos ayı enflasyonu kaç?, 6 aylık enflasyon farkı, 2025 memur zammı enflasyon farkı, memur enflasyon farkı, yıllık enflasyon oranları, 2024 aylık enflasyon oranları, aylık enflasyon oranları, geçmiş yılların yıllık enflasyon oranları, temmuz enflasyon farkı, enflasyon farkı
2 aylık enflasyon farkı kaç oldu?, enflasyon kaç oldu 2024?, memurlara enflasyon farkı yatacak mı?, ağustos ayı enflasyonu kaç?, 6 aylık enflasyon farkı, 2025 memur zammı enflasyon farkı, memur enflasyon farkı, yıllık enflasyon oranları, 2024 aylık enflasyon oranları, aylık enflasyon oranları, geçmiş yılların yıllık enflasyon oranları, temmuz enflasyon farkı, enflasyon farkı

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

12:15 03.09.2024 (güncellendi: 12:24 03.09.2024)
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA
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Memur ve emeklilerin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?
2 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, ağustos ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte çalışan belli oldu.
Peki, 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3.32 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 2 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için de 2,47 olarak açıklandı. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.
Ağustos sonu itibarıyla bu rakam yüzde 5,78'i aşmış durumda.

Net rakam eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.
Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.
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