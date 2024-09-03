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2020'deki seçimlere müdahale etmekle suçlanan Trump: Her türlü hakka sahip olduğunu söyledi
2020'deki seçimlere müdahale etmekle suçlanan Trump: Her türlü hakka sahip olduğunu söyledi
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Trump 2020 başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir adayın hakkında suçlamalar bulunduğunda anketlerdeki oy oranında düşüş yaşayacağına... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T13:02+0300
2024-09-03T13:02+0300
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donald trump
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abd’de başkanlık kaosu
2020 abd seçimleri
abd seçimleri
abd başkanlık seçimleri
abd başkanlık seçimleri
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Trump, ABD merkezli Fox News televizyonuna verdiği mülakatta 2020'deki başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, 2020'de başkanlık seçimine ilişkin konuşarak şu ifadeleri kullandı:Ne olmuştu?Eski Başkan Trump, 1 Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.Trump'a 2020'de seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti.Suçlamalar arasında 'ABD'yi yanıltmak için komplo kurma','resmi soruşturmayı engellemek için komplo kurma', 'resmi soruşturmayı engellemeye teşebbüs' ve 'seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma' iddiaları bulunuyordu.ABD Yüksek Mahkemesi ise Trump'ın hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için 'bazı konularda dokunulmazlığı' bulunduğuna hükmetmişti.Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.Harris-Trump cephesinde 'mezarlık' gerilimi de büyüyorTrump, geçtiğimiz hafta Arlington Ulusal Mezarlığı’nı ziyaret etmiş ve 2021'de Kabil Havalimanı’nda bombalı saldırı sonucu ölen 13 ABD askerini anmıştı.Biden ve Harris’i eleştirerek, "Üç yıl önce Kamala ve Biden'ın beceriksizliği 13 savaşçının ölmesine, yüzlerce sivilin öldürülmesine, ağır yaralanmasına ve 85 milyar dolar değerinde dünyanın en iyi askeri teçhizatının Taliban'a terk edilmesine neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.Törenden önce Trump'ın ekibine askeri mezarlıkta yasalara göre kampanya faaliyetlerinin yasak olduğu ve sadece anma aktivitelerine izin verildiği iletilmiş, iddiaya göre Trump bu yasayı dinlemeyerek görevlilerle tartışma yaşamıştı.Görevlilerin uyarılarına karşın mezarlığa kameralarla girdikleri ve Trump ile çekim yaptıkları öne sürülmüş, mezarlıkta yakınları bulunan kişilerden tepki görmüştü. Görüntülerin Cumhuriyetçi Parti'nin TikTok'taki kampanya hesabından yayınlanması da tartışmaları kızıştırmıştı.Harris bunun üzerine Trump’ın kendisine hizmet etmekten başka bir şeyi 'idrak edemeyen' biri olduğunu belirterek, "Amerikalılar olarak hepimizin hemfikir olabileceği bir konu varsa o da gazilerimizin, askeri ailelerimizin ve hizmet üyelerimizin onurlandırılması, asla aşağılanmaması ve en yüksek saygı ve minnettarlığımızdan daha azıyla muamele görmemesi gerektiğidir. Bu basit ve kutsal görevi yerine getiremeyen birinin bir daha asla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mührünün arkasında durmaması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.
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abd seçimleri, abd, donald trump, kamala harris, abd’de başkanlık kaosu , 2020 abd seçimleri, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd federal seçim komisyonu (fec)

2020'deki seçimlere müdahale etmekle suçlanan Trump: Her türlü hakka sahip olduğunu söyledi

13:02 03.09.2024
© AA / Adam J. DeweyTrump, 2020'deki seçimlere müdahale etmede "her türlü hakka" sahip olduğunu söyledi
Trump, 2020'deki seçimlere müdahale etmede her türlü hakka sahip olduğunu söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA / Adam J. Dewey
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Trump 2020 başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir adayın hakkında suçlamalar bulunduğunda anketlerdeki oy oranında düşüş yaşayacağına işaret ederek, kendi durumunda ise bunun aksine anketlerde yükseliş gösterdiğini kaydetti.
Trump, ABD merkezli Fox News televizyonuna verdiği mülakatta 2020'deki başkanlık seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, 2020'de başkanlık seçimine ilişkin konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü hakka sahip olduğunuz bir başkanlık seçimine müdahale ettiğiniz için suçlandığınızı ve anket sonuçlarınızın yükseldiğini kim duymuş?"

Ne olmuştu?

Eski Başkan Trump, 1 Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.
Trump'a 2020'de seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen '6 Ocak Kongre baskını' soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti.
Suçlamalar arasında 'ABD'yi yanıltmak için komplo kurma','resmi soruşturmayı engellemek için komplo kurma', 'resmi soruşturmayı engellemeye teşebbüs' ve 'seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma' iddiaları bulunuyordu.
ABD Yüksek Mahkemesi ise Trump'ın hakkındaki 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için 'bazı konularda dokunulmazlığı' bulunduğuna hükmetmişti.
Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla eski Başkan'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Harris-Trump cephesinde 'mezarlık' gerilimi de büyüyor

Trump, geçtiğimiz hafta Arlington Ulusal Mezarlığı’nı ziyaret etmiş ve 2021'de Kabil Havalimanı’nda bombalı saldırı sonucu ölen 13 ABD askerini anmıştı.
Biden ve Harris’i eleştirerek, "Üç yıl önce Kamala ve Biden'ın beceriksizliği 13 savaşçının ölmesine, yüzlerce sivilin öldürülmesine, ağır yaralanmasına ve 85 milyar dolar değerinde dünyanın en iyi askeri teçhizatının Taliban'a terk edilmesine neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Törenden önce Trump'ın ekibine askeri mezarlıkta yasalara göre kampanya faaliyetlerinin yasak olduğu ve sadece anma aktivitelerine izin verildiği iletilmiş, iddiaya göre Trump bu yasayı dinlemeyerek görevlilerle tartışma yaşamıştı.
Görevlilerin uyarılarına karşın mezarlığa kameralarla girdikleri ve Trump ile çekim yaptıkları öne sürülmüş, mezarlıkta yakınları bulunan kişilerden tepki görmüştü. Görüntülerin Cumhuriyetçi Parti'nin TikTok'taki kampanya hesabından yayınlanması da tartışmaları kızıştırmıştı.
Harris bunun üzerine Trump’ın kendisine hizmet etmekten başka bir şeyi 'idrak edemeyen' biri olduğunu belirterek, "Amerikalılar olarak hepimizin hemfikir olabileceği bir konu varsa o da gazilerimizin, askeri ailelerimizin ve hizmet üyelerimizin onurlandırılması, asla aşağılanmaması ve en yüksek saygı ve minnettarlığımızdan daha azıyla muamele görmemesi gerektiğidir. Bu basit ve kutsal görevi yerine getiremeyen birinin bir daha asla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mührünün arkasında durmaması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.
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