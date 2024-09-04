https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/sinir-kapilarinda-rekor-4-milyondan-fazla-yolcu-giris-cikis-yapti-1087612368.html
Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla yolcu giriş çıkış yaptı
Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla yolcu giriş çıkış yaptı
Sputnik Türkiye
Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında 4 milyondan fazla gurbetçinin giriş çıkış yaptığını ifade ederek, rekor kırıldığını açıkladı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T04:00+0300
2024-09-04T04:00+0300
2024-09-04T04:00+0300
türkiye
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Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında yaşanan yoğunluğa dair açıklamalarda bulundu. Sezer, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin geldiğini söyleyen Sezer, bu sene gurbetçilerin gelişinde yüzde 4 artış yaşandığını ifade etti. Sezer, 14 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu ile tüm zamanların giriş rekorunun kırıldığını açıklarken, Edirne'deki tüm sınır kapılarında aynı gün tüm zamanların giriş rekorunun kırıldığını ifade ederek, 15 bin 553 binek araç ile 57 bin yolcunun Türkiye'ye giriş yaptığını dile getirdi.Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu giriş ve çıkışlarında yüzde 4 artış yaşandığını ifade eden Sezer, 22 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Edirne'deki sınır kapılarından 4 milyon 330 bin 25 gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığını açıkladı. Sene boyu ise, Edirne'deki sınır kapılarında 1 Ocak-31 Ağustos tarihileri arasında toplam 3 milyon 662 bin 855 araç ile 10 milyon 10 bin 253 kişinin giriş çıkış yaptığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/sinir-kapisinda-durdurulan-arabanin-bagajindan-kanguru-ve-alpaka-cikti-1087464645.html
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sınır kapısı, kapıkule sınır kapısı, edirne, gurbetçi, edirne valiliği
Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla yolcu giriş çıkış yaptı
Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında 4 milyondan fazla gurbetçinin giriş çıkış yaptığını ifade ederek, rekor kırıldığını açıkladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır kapılarında yaşanan yoğunluğa dair açıklamalarda bulundu. Sezer, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin geldiğini söyleyen Sezer, bu sene gurbetçilerin gelişinde yüzde 4 artış yaşandığını ifade etti.
Sezer, 14 Temmuz'da Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 9 bin 628 binek araç ve 40 bin 593 yolcu ile tüm zamanların giriş rekorunun kırıldığını açıklarken, Edirne'deki tüm sınır kapılarında aynı gün tüm zamanların giriş rekorunun kırıldığını ifade ederek, 15 bin 553 binek araç ile 57 bin yolcunun Türkiye'ye giriş yaptığını dile getirdi.
Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu giriş ve çıkışlarında yüzde 4 artış yaşandığını ifade eden Sezer, 22 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Edirne'deki sınır kapılarından 4 milyon 330 bin 25 gurbetçinin Türkiye'ye giriş yaptığını açıkladı. Sene boyu ise, Edirne'deki sınır kapılarında 1 Ocak-31 Ağustos tarihileri arasında toplam 3 milyon 662 bin 855 araç ile 10 milyon 10 bin 253 kişinin giriş çıkış yaptığı açıklandı.