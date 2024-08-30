https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/sinir-kapisinda-durdurulan-arabanin-bagajindan-kanguru-ve-alpaka-cikti-1087464645.html
Sınır kapısında durdurulan arabanın bagajından kanguru ve alpaka çıktı
Sınır kapısında durdurulan arabanın bagajından kanguru ve alpaka çıktı
Sputnik Türkiye
Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada aralarında kanguruların da olduğu cins hayvanlar ele geçirildi. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T16:56+0300
2024-08-30T16:56+0300
2024-08-30T17:13+0300
türkiye
edirne
pazarkule sınır kapısı
kaçakçılık
kanguru
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Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Yunanistan plakalı bir otomobilden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada bulunanlar ise ekipleri bile şaşırttı. Aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken arabanın sürücüsü gözaltına alındı. Yakalanan hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/abdli-profesor-bin-500-adet-tarantula-akrep-ve-orumcekle-havalimaninda-yakalandi-1083759265.html
türkiye
edirne
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edirne, pazarkule sınır kapısı , kaçakçılık, kanguru
edirne, pazarkule sınır kapısı , kaçakçılık, kanguru
Sınır kapısında durdurulan arabanın bagajından kanguru ve alpaka çıktı
16:56 30.08.2024 (güncellendi: 17:13 30.08.2024)
Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada aralarında kanguruların da olduğu cins hayvanlar ele geçirildi.
Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Yunanistan plakalı bir otomobilden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada bulunanlar ise ekipleri bile şaşırttı.
Aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken arabanın sürücüsü gözaltına alındı. Yakalanan hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.