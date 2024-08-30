https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/sinir-kapisinda-durdurulan-arabanin-bagajindan-kanguru-ve-alpaka-cikti-1087464645.html

Sınır kapısında durdurulan arabanın bagajından kanguru ve alpaka çıktı

Sınır kapısında durdurulan arabanın bagajından kanguru ve alpaka çıktı

Sputnik Türkiye

Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada aralarında kanguruların da olduğu cins hayvanlar ele geçirildi. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T16:56+0300

2024-08-30T16:56+0300

2024-08-30T17:13+0300

türkiye

edirne

pazarkule sınır kapısı

kaçakçılık

kanguru

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Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Yunanistan plakalı bir otomobilden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada bulunanlar ise ekipleri bile şaşırttı. Aracın bagajında 3 kanguru, 3 alpaka, 1 Patagonya marası; otomobilin içerisinden de 12 papağan, bazıları yavru 23 uçan sincap (pteromyini) ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken arabanın sürücüsü gözaltına alındı. Yakalanan hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/abdli-profesor-bin-500-adet-tarantula-akrep-ve-orumcekle-havalimaninda-yakalandi-1083759265.html

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pazarkule sınır kapısı

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edirne, pazarkule sınır kapısı , kaçakçılık, kanguru